Руският външен министър Сергей Лавров нарече формулата за мир на украинския президент Володимир Зеленски "глупава", а „Плана за победа“ - "шизофреничен".

В речта си на Международната конференция по евразийска сигурност в Минск той отбеляза, че „формулата“, „планът“ и „фантазиите за членство на контролираната от Киев Украйна в НАТО или Европейския съюз“ не приближавали Европа към мир, предаде думите му контролираната от Кремъл агенция "РИА Новости".

Russian foreign minister Sergey Lavrov called Zelensky's peace formula "stupid" and referred to the Victory Plan as "no less schizophrenic." pic.twitter.com/aUHr2TfWEQ