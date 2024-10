Путин пак нарече "мир" пълната капитулация на Украйна пред него (ОБЗОР - ВИДЕО)

Само на база договореностите в Истанбул Русия е готова да сложи край на войната. Всякакви други договорености са неприемливи. За пореден път издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин повтори "посланието си за мир в Украйна".

Russia is ready to end the war in Ukraine – but only on the basis of the Istanbul agreements, says Putin.



On the other hand, Putin claims Russia is prepared to continue the armed struggle and "victory will be theirs." pic.twitter.com/yP3uRaZ1qX — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 18, 2024

Путин говори по много теми на специална среща с журналисти от страни от БРИКС – в периода 22-24 октомври, в руския град Казан. Интересен факт е, че руският диктатор каза пред тези журналисти, че няма да ходи на следващата среща на БРИКС, която ще е неформална в кулоарите на срещата на Г-20 на 18-19 ноември в Бразилия. Причината – не искал да преобръща дневния ред на срещата, като на практика отрече, че го е страх да не бъде арестуван – защото Бразилия зачита юрисдикцията на Трибунала в Хага.

За пореден път Путин повтори лъжата, че т.нар. договорености от Истанбул били парафирани от украинската страна през пролетта на 2022 година – от ръководиеля на украинската делегация, дошла в турския мегаполис. Лично Давид Арахамия, който е председател на парламентарната група на партията на украинския президент Володимир Зеленски „Слуга на народа“ и беше част от украинската делегация в Истанбул тогава, заяви, че няма нищо вярно в твърдението как Украйна се била съгласила на мира на Путин, но тогавашният британски премиер Борис Джонсън дошъл в Киев и наклонил везните пред Зеленски към война: 5-те лъжи в интервюто на Путин с Тъкър Карлсън

Т.нар. договорености, които всъщност не са по никакъв начин одобрявани от Украйна, по същество искат пълната ѝ капитулация, а не справедлив мир, припомнете си: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин

На въпрос към Путин дали все пак няма да приеме вариант, при който Украйна предава известна част от териториите си на Русия, но влиза в НАТО и на тази база да има спиране на огъня, руският диктатор беше категоричен – не може да има 1-2 седмици или дори година примирие, за да се попълнят резервите от оръжия и боеприпаси на НАТО. Точно това е най-силният аргумент против "мира на Путин" - че ако той не бъде принуден да спазва договорен мир, само ще се възползва от спиране на огъня и ще възстанови запасите от руско оръжие плюс ще обнови осакатената от стотици хиляди жертви руска армия за нова, по-добре подготвена атака срещу Украйна, докато през това време Запада ще позабрави темата и ще решава други проблеми, които счита за по-належащи и важни и ще остане далеч по-неподготвен за тази втора бъдеща фаза на войната. А сега самият Путин изключи преговори за Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, заявяваки, че те са руски, макар че нито една от тези украински области и към момента все още не е изцяло окупирана от руската армия – трябвало да има траен мир, а трайният мир бил възможен само по неговите условия: Самите руснаци пуснаха кадри, показващи колко фалшиви са т.нар. референдуми (ВИДЕО)

"Не разбирам защо да говорим за размяна на територии, за които се сражават нашите войници – те са наши", подчерта Путин за украинските земи, визирайки Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област:

И още – било контрапродуктивно да се говори докога ще продължи войната в Украйна, добави руският диктатор, като повтори как е казал при какви условия войната може да приключи – неговите условия т.е. Украйна да се превърне в марионетна държава, с която той да се разпорежда: Ще продължи ли Москва войната? Ето отговорът на Путин (ВИДЕО)

Putin on the end of the war - "talking about timelines is counterproductive."



Of course, chatting about "Kyiv in three days" before the war started was productive, as the grandpa had a lot of faith in himself.



It was easy to promise "unimaginable consequences" while sitting in… pic.twitter.com/1o1rinoeYK — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 18, 2024

Никакво членство в НАТО, неутрален статус на Украйна, решение на проблемите с рускоезичното население, които били в нарушение на Хартата на ООН. "И няма да приемем възможността Украйна да бъде използвана от Запада като директна заплаха за Руската федерация" - така и руският външен министър Сергей Лавров потвърди колко Русия е готова за истински мир в Украйна, при който Украйна е свобода и сама вземаща решенията си държава:

"Our position is clear: no accession to NATO, neutral status, resolution of the problems of the Russian-speaking population, which was in gross violation of the UN Charter and numerous conventions, deprived of the right to do anything in their native language. And, of course,… pic.twitter.com/t5EMKd33CC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 18, 2024

При всички очаквани нападки от страна на Кремъл, говорителят на Съвета за национална сигурност към Белия дом Джон Кърби коментира от Германия, където президентът на САЩ Джо Байдън беше на посещение, че Съединените щати като цяло одобряват плана за победа в смисъл на план за справедлив мир в Украйна, но го проучават точка по точка и все още няма да коментира в детайли отделните фрагменти. Ще дискутираме точка по точка планът с лидери, които не го подкрепят, посочи Кърби - вчера ясно се чу, че Германия, водена от Олаф Шолц, има силни резерви.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

За втори пореден интензивността на боевете в Украйна, при това без да броим случващото се в Курска област, е чудовищно висока. Отново са регистрирани над 200 руски пехотни атаки, това са официални украински данни за денонощието на 18 октомври. На 17 октомври те бяха 210, вчера са били 202. Видимо обаче руснаците отстъпват от обичайните си нива на обстрели – хвърлили са 91 управляеми авиационни бомби (КАБ) по цели в Украйна и са изстреляли 3500 снаряда, което е спад с около 1000 на дневна база. За трети ден в последните пет дни хвърлените авиационни бомби от руснаците в Украйна са под 100, което е необичайно предвид първата половина на октомври, а и септември месец – това са ключовите данни в сутрешната сводка на украинския генщаб. Само в Курска област руснаците са хвърлили отделно 54 авиобомби и са изстреляли 200 снаряда.

Operation by the 3rd Assault Brigade near the Kharkiv-Luhansk border. Soldiers from the 1st and 2nd companies of the 2nd Assault Battalion dismount enemy lines.



Their mission was to capture a key site supplying the village. They immediately assaulted Russian positions hidden in… pic.twitter.com/rjLeNkEnGE — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 17, 2024

Най-горещите направления традиционно са Кураховското и Покровското. В Кураховското направление е имало 55 руски пехотни атаки, а в Покровското – 35. Следват Купянското направление, с 23 руски пехотни атаки, после е Лиманското направление – 14 руски пехотни атаки. Още 9 руски пехотни атаки, най-вече по линията Новоукраинка – Богоявленка, е имало във Времеевското направление, което е вторично за Кураховското, в Торецкото направление са регистрирани 7 руски пехотни атаки.

(КАРТА) Политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке вече счита, че в Кураховското направление Островско е в руски ръце, както и по-голямата част от Максимиляновка. Двете села се намират фронтално на изток много близо до Курахово. Популярният руски военнопропаганден канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на рускотое военно министерство Михаил Звинчук, пише за Островско така: "Текат боеве на подстъпите към жп моста, водещ към Курахово". Той добавя, че и центърът на Максимилияновка е превзет от руснаците и че украинците поетапно се изтегляли от позициите си в западната част на населеното място. Множество видеокадри от руски атаки с бронирана техника ясно дават представа колко много руснаците се стараят да пробият по-бързо както в това направление, така и в Покровското. Говорителят на Украинската териториална отбрана Руслан Музичук изрично коментира, че руската армия се мъчи с атаки с бронирани превозни средства да напредне колкото може по-напред преди есенно-зимния дъждовен сезон да затрудни изключително движението с всякакви моторни превозни средства. Пресен пример от района на Константиновка – руска атака с 6 танка и още 27 бронирани машини, като украинците са унищожили 5 танка и 10 БТР-а. Ясно е, че по-сериозните дъждове няма да спрат руските атаки, но прекосяването на открити пространства при много кал ще наложи използването на повече пехота т.е. ще се увеличат жертвите:

The 46th Airmobile Brigade repelled another Russian assault. Despite morning fog and evening dusk, Russian forces failed in their attempts to break through. They attacked in two waves across multiple directions, using 33 vehicles, including tanks and BMPs. Ukrainian artillery and… pic.twitter.com/ZLaOj6nJWb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 18, 2024

The warriors of the 79th brigade hit a Russian tank with a Javelin anti-tank missile in the Kurakhove direction. pic.twitter.com/vj3qgPZWYY — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 18, 2024

В Купянското направление има руски напредък в северната и централната част на Крухляковка – това твърди ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) на база геолокализирани видеокадри. "Рибар" дава същата информация и добавя, че руснаците разширили зоната на контрол при Колесниковка: Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех

Според Петро Андрющенко, съветник на украинския кмет на Мариупол, има нова подготовка за хвърляне на сили в руските военни лагери при града и до Бердянск. Андрющенко предполага, че до седмица тези сили може да тръгнат в офанзива. Това се отнася до Времеевското направление, където руснаците превзеха Угледар - но вече имаше на няколко пъти данни от украинския генщаб, че руснаците се готвят за ограничени операции при Гуляйполе, Запорожка област, както и на север от Работино:

⚡️ A new Russian offensive could occur next week, says Petro Andriushchenko, advisor to the mayor of Mariupol. Preparations are underway at Russian military camps near Mariupol and Berdyansk. "They're in an active preparation phase, gathering forces for an offensive that could… pic.twitter.com/KkoK1OJSJp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 18, 2024

🚀 A HIMARS strike with cluster munitions hit a gathering of Russian motorcyclists in the Zaporizhzia regio, Operational Command South reports. #Ukraine #HIMARS pic.twitter.com/jxDGx0Work — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 18, 2024

(КАРТА) При много ниската руска активност що се отнася до Часов Яр, Рьопке бие пак камбаната – от юг, откъм микрорайон "Октомврийски", руснаците напреднали 2,5 километра след като са преминали канала "Северски Донец – Донбас".

Що се отнася до Курска област, геолокализирани видеокадри на руска атака с общо 3 БТР-а западно от Малая Локня кара Юлиян Рьопке да предполага, че Новоивановка вече е превзета от руснаците. Ако това е вярно, то цялата линия от запад на изток Любимовка – Зелен път – Ивановка вече е в руски ръце, югоизточно от Коренево. Дали е така, ще се разбере скоро – но руската атака с трите БТР-а завършва с купища руски трупове (ВИДЕО, 18+ - може да се гледа само ако сте регистриран потребител на социалната мрежа "Х" и само ако сте логнат в профила си). Още вчера сутринта "Рибар" твърдеше, че руснаците са успели да стигнат до ситуация на полуобкръжение на украински части при Любимовка и Толстой Луг. "Рибар" твърди, че имало информация за "освобождаване" на Новоивановка отпреди няколко дни, сега вече ставало въпрос за боеве при Викторовка:

Продължават да се сипят и руски данни, че украинците са в много трудна ситуация при друго село в Кореневска община – Плехово. И там имало ситуация на полуобкръжение, според "Рибар":

For the second time in three days, a Russian APC packed with infantry takes a direct hit from a Ukrainian tank in the Kursk region. The spectacle is commented on by Ukrainian soldiers watching from a control room. pic.twitter.com/dPXJkVvtsR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 18, 2024

В Луганск беше взривена колата на началник щаба на руската служба по безопасност към поделение 53847 майор Дмитрий Первуха. Той е убит.

