Лавров: Русия постепенно се отказва от термина "неприятелски държави“

Руската страна постепенно се отказва от използването на термина "неприятелски държави". Москва вече ще изхожда от презумпцията, че има неприятелски правителства, а не държави. Това обяви на пресконференция министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров, цитиран от ТАСС.

"Постепенно се отказваме от термина "неприятелски страни", въпреки че той остава в законодателството, но, както президентът [Владимир Путин] подчерта наскоро на едно от събитията във Владивосток, за нас няма неприятелски страни, има страни, чиито правителства са неприятелски настроени към Руската федерация", заяви Лавров.

Припомняме, че още веднага след началото на пълномащабната си война срещу Украйна Москва обяви списък с неприятелски държави, сред които бе и България, заради наложените й санкции. По-късно, през 2024 г., Русия включи България и в още един "черен" списък на неприятелски държави - такива, които "налагат деструктивни нагласи, противоречащи на традиционните ценности".

