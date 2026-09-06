Лидерът на АзГ със силна заявка, ако вземе властта (ВИДЕО)

Лидерът на германската партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) Алис Вайдел се закани, че когато дойде на власт, ще постави началото на черно-червено-златния флаг на всяка държавна сграда, на всяко едно училище. Навсякъде ще се веят цветовете черно, червено и златно – цветовете на свободата, нашето национално знаме. Ние обичаме черното, червеното и златното, категорична бе Вайдел. Още: "Алтернатива на Германия" ще спечели в Саксония-Анхалт - въпросът е дали това всъщност ще е загуба

Залогът за АзГ

Снимка: Getty images

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Припомняме, че днес, на 6 септември, Саксония-Анхалт гласува, за да избере нова местна власт, а крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) води с 41-43% в социологическите проучвания - почти двойно повече от ХДС (християндемократите), които са с 22-23% резултат. Това е разлика от 20 пункта от 2021 г. насам.

German AfD Leader Alice Weidel:



When we are in government, we will put the black-red-gold flag on every government building, on every school building.



Everywhere, black-red-gold will be flown as the colors of freedom, as our national flag.



We love black, red and gold. pic.twitter.com/eV5ug3pjt1 — Clash Report (@clashreport) September 6, 2026

Залогът обаче е дали АзГ ще постигне резултат, който да ѝ позволи самостоятелно управление. Това може да стане, ако достатъчно от по-малките партии не преминат 5%-тната бариера. Но ако не се случи така, то провинцията може да остане без правителство дълго време, тъй като всички политически противници на АзГ декларират, че няма да се коалират с тях. На АзГ ѝ трябват 49 депутати в местния парламент, за да управлява сама. Това значи победа с около 44-45%, т.е. малко над това, което показва социологията.

Изборите са първите от общо 3 вота този месец, при които германски провинции ще избират кой да ги управлява и се разглеждат като сигнал за това накъде се насочва страната преди федералните избори през 2029 година. В Берлин изборите са насрочени за 20 септември. Ще се гласува още и в Мекленбург-Предна Померания – също на 20 септември

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