Кабинетът "Радев":

Лидерът на АзГ със силна заявка, ако вземе властта (ВИДЕО)

06 септември 2026, 16:04 часа 880 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Лидерът на АзГ със силна заявка, ако вземе властта (ВИДЕО)

Лидерът на германската партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) Алис Вайдел се закани, че когато дойде на власт, ще постави началото на черно-червено-златния флаг на всяка държавна сграда, на всяко едно училище. Навсякъде ще се веят цветовете черно, червено и златно – цветовете на свободата, нашето национално знаме. Ние обичаме черното, червеното и златното, категорична бе Вайдел. Още: "Алтернатива на Германия" ще спечели в Саксония-Анхалт - въпросът е дали това всъщност ще е загуба

Залогът за АзГ

Снимка: Getty images

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Припомняме, че днес, на 6 септември, Саксония-Анхалт гласува, за да избере нова местна власт, а крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) води с 41-43% в социологическите проучвания - почти двойно повече от ХДС (християндемократите), които са с 22-23% резултат. Това е разлика от 20 пункта от 2021 г. насам.

Залогът обаче е дали АзГ ще постигне резултат, който да ѝ позволи самостоятелно управление. Това може да стане, ако достатъчно от по-малките партии не преминат 5%-тната бариера. Но ако не се случи така, то провинцията може да остане без правителство дълго време, тъй като всички политически противници на АзГ декларират, че няма да се коалират с тях. На АзГ ѝ трябват 49 депутати в местния парламент, за да управлява сама. Това значи победа с около 44-45%, т.е. малко над това, което показва социологията.

Изборите са първите от общо 3 вота този месец, при които германски провинции ще избират кой да ги управлява и се разглеждат като сигнал за това накъде се насочва страната преди федералните избори през 2029 година. В Берлин изборите са насрочени за 20 септември. Ще се гласува още и в Мекленбург-Предна Померания – също на 20 септември

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Германия местни избори Алтернатива за Германия
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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