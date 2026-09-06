Чужденец иска да си ходи от столичен тим: Не му приемат оставката

От Първа лига са минали едва осем кръга, но традиционно за родния футбол, вече станахме свидетели на няколко треньорски промени. Поредната такава можеше да се случи в Септември София. Според колегите от "Блиц", старши треньорът на столичани Шимао Фрейташ е подал оставката си, но от ръководството на клуба не са я приели. Фреиташ пое Септември през лятото, но явно вече не желае да води отбора.

Септември не запова сезона по лош начин

Като се има предвид, че Септемрви София игра бараж за оставане в Първа лига в края на миналия сезон, началото на настоящата кампания не започна толкова лошо за тима от столицата. "Септемврийци" записаха 2 победи, 2 равенства и 4 загуби в първите си 8 мача, като триумфите дойдоха срещу вицешампиона ЦСКА 1948 и представящият се добре от началото на сезона Спартак Варна. А отборите, срещу които Септември взе точка са Славия и Арда Кърджали.

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Септември не иска да пуска Шимао Фрейташ

Така, с актив от 8 пункта, "синьо-червените" са на осмо място в Първа лига. В последния кръг от родния елит Септември София загуби с 2:3 от Ботев Враца като домакин, след като успя да стигне до 2:1 в своя полза, но допусна 2 бързи гола в 86-ата и 88-ата минута. Именно след тази среща е дошла оставката на Шимао Фрейташ, но от ръководството на столичани не са готови да се разделят с португалския специалист преждевременно.

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