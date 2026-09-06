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Започна ключовата среща в Украйна: Зеленски на четири очи с Уиткоф и Къшнър (ВИДЕО)

06 септември 2026, 15:20 часа 518 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Започна ключовата среща в Украйна: Зеленски на четири очи с Уиткоф и Къшнър (ВИДЕО)

Започна ключовата среща в Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски на четири очи със специалните пратеници на американския президент Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Още: Предложенията на Украйна са готови: Уиткоф и Къшнър са в Киев - ето кой ги посрещна (ВИДЕО)

В Киев те бяха посрещнати от представители на украинския преговарящ екип - Кирило Буданов, Давид Арахамия и Рустем Умеров. Вчера те бяха в Москва за преговори с руския диктатор Владимир Путин, а след това летяха до Полша, за да пътуват оттам с влак до Киев - влакът беше кръстен "Експрес Мир".

Предложенията на Украйна са готови

Двамата мъже са пристигнали на централната гара в Киев, а президентът Володимир Зеленски вече ги посрещна в украинската столица.

Малко преди да пристигнат пратениците украинският президент организира среща с украинския преговарящ екип, като обяви в социалната мрежа, че Украйна е готова за разговора. "Украйна е и винаги ще остане конструктивна. Заинтересовани сме войната да приключи по-скоро. Нужен е мир. Нужни са гаранции за сигурност. Нужен е достоен мир след войната. Предложенията ни са готови. Важно е да се работи координирано, съдържателно и реалистично. Слава на Украйна!", написа Зеленски в "Телеграм". 

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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