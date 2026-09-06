УЕФА прати в Шампионска лига един от най-известните българи

Един от най-известни български съдии се завръща на голямата сцена. Пловдивският арбитър Георги Кабаков получи наряд от УЕФА за мач от Шампионската лига. Европейската централа определи българинът да ръководи срещата между Лил и Бетис от първия кръг на груповата фаза на "турнира на богатите". Двубоят ще се изиграе във вторник, 8 септември, от 22:00 часа българско време на стадион "Пиер Мороа" във френския град.

Кабаков ще води мач от груповата фаза на Шампионска лига

Част от екипа на Кабаков ще бъдат други български рефери. Мартин Маргаритов и Мартин Венев ще помагат край тъчлинията. Четвърти арбитър ще бъде Радослав Гидженов, а за системата за видеоповторения (ВАР) ще отговаря белгиецът Брам Ван Дрише с помощник хърватинът Иван Бебек. Както е известно, Кабаков и неговите асистенти не се ползват с огромен авторитет в България, но пък очевидно са се доказали на международната сцена и все още печелят доверието на УЕФА.

ОЩЕ: От Висшата лига избесняха на УЕФА: "Направихме много компромиси"

За Кабаков това е завръщане в най-елитната европейска надпревара след продължително отсъствие. За последно той бе главен съдия на двубой от Шампионската лига на 29 януари 2025 година за срещата между Байер Леверкузен и Спарта Прага. През миналия сезон най-престижният наряд на пловдивчанина беше в Лига Европа. През последните месеци той ръководи два мача от предварителната фаза във втория по сила турнир - между Егнатия и Шамрок Роувърс и Сент Трюйден - Омония Никозия.

ОЩЕ: Търпението на Инфантино изтече: ФИФА избухна срещу УЕФА и отправи тежки обвинения