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Лудогорец взима още един футболист, играл на Световното първенство

06 септември 2026, 15:39 часа 758 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Лудогорец взима още един футболист, играл на Световното първенство

Трансферният прозорец у нас е много близо до своя край, но Лудогорец все още не е приключил с трансферите. "Орлите" претърпяха много разочароващ минал сезон и сега искат да направят всичко възможно, за да подобрят селекцията и съответно представянето си. Вече стана ясно, че в Разград са готови да счупят трансферния си рекорд за нов полузащитник, а сега, според словенския "SportKlub", са се насочили към защитника на Марибор Омар Рекик.

Лудогорец е напът да привлече Омар Рекик

Трансферният пазар у нас затваря на 8 септември. Така за Лудогорец остават по-малко то 2 дена за нови попълнения, но в клуба работят усилено. Вече е ясно, че "орлите" ще счупят трансферния си рекорд за нов полузащитник, който ще дойде от полша. А според информациите, те са се насочили и към нов бранител. Разградчани са близо до привличането на централния защитник Омар Рекик от словенския Марибор, който игра за Тунис на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико и дори се разписа за "орлите на Картаген".

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Рекик мина през много клубове

Лудогорец вече привлече един защитник, който игра на Мондиал 2026. Става въпрос за египтяна Хосам Абделмагид. Всичко това се слува на фона на напускането на звезда от защитната линия на "орлите", ставала 5 пъти шампион на България. Омар Рекик е минал през юношеските формации на Феенорд, Манчестър Сити, ПСВ Айндховен, Марсилия, Херта Берлин и Арсенал. На професионално ниво игра за Уигън и Сервет, като беше под наем от "артилеристите". През лятото на 2024 г. той остана без отбор, а през зимата на 2025 г. се присъедини към Марибор като свободен агент. В момента Рекик е на 24 години, а според специализирания сайт "transfermarkt", пазарната му оценка е 500 000 евро.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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