От БФ Борба разкриха основната цел на Станка Златева и ръководството

Българската федерация по борба отправи специално послание към българския народ в Деня на Съединението. От централата излязох с позиция в официалната си страница, в която загатна и за предстоящите събития около спорта. Преди дни съдът излезе с решение за свикване на извънредно Общо събрание на БФ борба. Това идва в отговор на подписката, подадена от недоволните от управлението на Станка Златева клубове.

От БФ Борба с послани за 6 септември

Конгресът е насрочен за 17 октомври 2026 година от 10:30 часа в зала "Аула Максима" на Националната спортна академия. На него ще бъде гласувано освобождаването на настоящия Управителен съвет и председателя на федерацията, избор на негов наследник както и приемането на нов устав. По този повод от федерацията по борба написаха, че спортът е изправен пред своето Съединение, което се изразява в обединение на българските състезатели, треньори и клубове. Това е целта на сегашното ръководоство, оглавявано от Станка Златева.

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"На 6 септември отбелязваме едно от най-великите дела в българската история - Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Дело, което българите сами извоюваха, водени от националната си воля и без да чакат разрешение от Великите сили. Съединението е доказателство, че когато българите са обединени около своя национален интерес, могат да постигнат и привидно невъзможното. Този урок е особено важен и за българската борба днес. Нашият спорт е изправен пред своето Съединение - да обединим българските състезатели, треньори и клубове и да възстановим традиционно силното българско начало в един от най-българските спортове", написаха от БФ Борба.

"Българската борба има славни традиции, създадени от поколения наши шампиони. Те не трябва да бъдат измествани или задушавани от чужди интереси, чужди модели и практики, които поставят на заден план българските треньори, специалисти и талантливи състезатели. Пътят на българската борба не е към Съветския съюз, а към нейното собствено Съединение! Към единството на всички, които искат българският спорт да има българско лице, български треньори край тепиха и български шампиони под родния флаг.

През тази година младите ни състезатели вече показаха своите огромни възможности. Наш дълг е да дадем на тези таланти условията, увереността и подкрепата, от които се нуждаят, за да продължат да печелят медали и да прославят България. Управителният съвет на БФБорба и президентът Станка Златева са решени да продължат този път - към възстановяване на българското начало, към единение на българската борба и към нови големи успехи на родния тепих и световната сцена. Защото Съединението ни е завещало най-важния урок: когато българите сами определят своя път и стоят единни зад него, няма невъзможни цели. Честит Ден на Съединението! Да живее България!", гласи пълният текст на публикацията от Българската федерация по борба.

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