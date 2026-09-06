Путин винаги съвсем ясно показва от кого се страхува

Путин винаги ясно показва от кого се страхува. И днес Службата за сигурност на Украйна (СБУ) определено е начело в този списък. Това пише политическият наблюдател Олексий Курпас в свой материал, публикуван в "Цензор.нет", коментирайки атаката с дрон от преди два дни: Руски дрон влетя право в кабинета на началника на Службата за сигурност на Украйна.

"Руският удар с дрон срещу сградата на СБУ на 4 септември не беше просто поредна руска атака срещу Киев. Това е признание за успешната работа на СБУ. По време на война е важно да се следи кого врагът се опитва да унищожи. Кого дискредитира, срещу кого провежда информационни кампании и кого физически преследва.

СБУ сега е един от ключовите врагове на режима на Путин. А Олександър Поклад е един от най-опасните му противници. Причината е проста: СБУ и Поклад дават резултати за Украйна. Службата за сигурност систематично нанася удари там, където Русия е свикнала да се чувства защитена: специални операции дълбоко в тила, удари срещу военни и стратегически обекти, разкриване на руски агенти, предотвратяване на саботажи и терористични атаки."

Макар работата на СБУ да е секретна, резултатите са колосални

Анализаторът подчертава, че голяма част от работата на СБУ е секретна и никога не попада в новините. За нея може да се съди само по някои резултати, които биват оповестени. И дава примери:

От 2022 г. СБУ е разкрила 150 разузнавателни мрежи от агенти, действащи в руски интерес - в тези мрежи са включени 648 души. Само от началото на 2026 г. са идентифицирани още 20 мрежи с 81 участници. През последната година и половина службата е разкрила повече от 1 100 души, замесени в диверсии и терористични актове. "Това не е суха статистика. Защото зад всеки предотвратен саботаж или терористична атака стоят десетки и стотици спасени животи", обръща внимание той.

"Мащабите на контраразузнавателната работа на службата са колосални. Според данните на СБУ са образувани над 4 000 производства за държавна измяна, повече от 9 000 за колаборационизъм и над 100 за шпионаж. За всяко вражеско разузнаване това са много болезнени числа. Защото агентска мрежа не се създава за един ден. В нея са вложени хора, пари, легенди, канали за връзка. И когато контраразузнаването на СБУ покрива цялата мрежа, ФСБ губи не просто няколко агенти, а инфраструктура, която е изграждало понякога с години."

Така че не е изненадващо, че врагът използва всички налични средства срещу Поклад и СБУ - от информационни атаки до опити за убийство, продължава експертът.

"Агенциите за сигурност имат много прост критерий за ефективност. Ако врагът изразходва огромни ресурси, за да ви открие, дискредитира, неутрализира или унищожи, това значи, че вие му създавате истински проблем. Точно така трябва да се тълкуват събитията от 4 септември.

Атаката срещу СБУ не е демонстрация на сила от страна на Русия. Точно обратното. Тя показва в колко сериозен проблем се е превърнала украинската служба за сигурност за режима на Путин. Русия разбира отлично откъде идват най-болезнените удари - кой разкрива нейните агенти, кой разбива мрежите на ФСБ, кой прекъсва саботажите, кой извършва уникални операции.

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Следователно атаката на 4 септември може да се разглежда и като вид оценка на работата на СБУ. Путин винаги ясно заявява от кого се страхува. И днес СБУ определено е начело в този списък", заключава Олексий Курпас.