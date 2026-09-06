Конкурент на Никола Цолов избухна в пламъци след победата си на "Монца" (ВИДЕО)

Пилотът на Инвикта Рейсинг Джошуа Дюрксен даде майсторски урок по състезателна техника, като постигна исторически дубъл във Формула 2 през уикенда на Гран при на Италия, налагайки се в напрегнат стратегически дуел срещу съотборника си Рафаел Камара, който е и основен конкурент на Никола Цолов за титлата. Стартирайки редом с бразилеца, Дюрксен се справи с битки между множество болиди, динамиката на отборните заповеди и две рестартирания с кола на сигурността, преди да устои на натиска в края на състезанието и да пресече финалната линия пръв.

Джошуа Дюрксен преживя огромна драма на "Монца"

Дюрксен атакува веднага при старта и поведе пред Камара, след като пилотът от полпозиция излезе широко в първия завой. Зад тях Тасанапол Интрапувасак направи блестящ старт от пета позиция на решетката и се изкачи до трето място. За разлика от това, стартът беше катастрофален и за двамата пилоти на Родин - Алекс Дън падна от трето на четвърто място, докато Мартиниус Стеншорн се срина от четвърто на седмо. В четвъртата обиколка Камара влезе с огромна скорост по главната права и изпревари Дюерксен в първия завой, за да си върне лидерството в състезанието.

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Това накара Инвикта да се свърже по радиото с Дюрксен, като му даде указания да сътрудничи със съотборника си. Той отново изпревари Камара, за да си върне лидерството, докато двамата се опитваха да контролират темпото си в челото на колоната. След смяната на гумите от Инвикта успокоиха бразилеца по радиото, че към края на състезанието той ще има стратегическо предимство пред съотборника си. Битката в челото беше внезапно прекъсната, когато Колтън Херта загуби контрол и спря в чакъла на "Параболика".

Инцидентът доведе до незабавно излизане на колата за сигурност, което неутрализира състезателите и изравни разликите в челото. След подновяването на състезанието Дюрксен направи безупречен рестарт и излезе с преднина от 1,3 секунди пред Камара. Към 23-та обиколка Камара беше само на 0,6 секунди зад съотборника си. В този момент от отбора разрешиха на двамата си пилоти да се състезават свободно за победата. Дюрксен отговори със силно темпо, за да попречи както на Камара да предприеме атака.

Болидът на Дюрксен се подпали след края на надпреварата

В челото разликата между лидерите се сви до едва 0,4 секунди, докато Камара предприе последен натиск срещу Дюрксен, но така и не успя. По този начин парагваецът се поздрави с двоен триумф на "Монца". Напрежението за Дюрксен обаче не приключи с пресичането на финалната линия. Метри след това болидът му избухна в пламъци. От задната част на автомобила му започна да излиза гъст дим, докато той водеше благодарствената си реч по радиото. 3,4-литровият турбо двигател на парагваеца се предаде веднага след финала, което принуди пилота да отбие встрани от трасето и бързо да напусне кокпита.

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El monoplaza de Duerksen se incendió justo después de lograr el triunfo en Monza 🔥 pic.twitter.com/tk3XMkABSz — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) September 6, 2026