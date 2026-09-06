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Пожар пламна в регионалното депо за отпадъци в Габрово

06 септември 2026, 16:10 часа 565 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Пожар пламна в регионалното депо за отпадъци в Габрово

Пожар избухна в Регионалното депо за отпадъци в Габрово, като силният вятър в района затруднява действията на екипите за овладяване на огъня, съобщи bTV. На място работят три пожарни екипа от Габрово и Дряново, служители на депото, Доброволното формирование към Община Габрово и екипи на общинското предприятие "Благоустрояване". Още: Нов пожар край Созопол: Пламнаха сухи треви и храсти до голям хипермаркет

Работата по гасенето на пожара продължава

Снимка: Envato

Засегнатите от пожара участъци се запръстяват. За гасенето се осигуряват водоноски, допълнителна тежка техника и още количества пръст.

На място са кметът на Габрово Таня Христова и директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново инж. Станислав Станчев.

Екипите продължават работа по локализирането и ограничаването на пожара.

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От общината предупреждават, че е възможно задимяване в района на село Гръблевци, квартал "Младост" и Северната индустриална зона на Габрово.

При наличие на дим на жителите на засегнатите райони се препоръчва да ограничат престоя си на открито и по възможност да държат прозорците на домовете си затворени.

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Пожари Габрово пожар регионално депо
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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