Германия обявява война на Русия: Лавров с тежки обвинения към Запада

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че обвиненията на Запада, че Москва е замесена в инцидента с дрон на летище „Лайпциг/Хале“ в Германия, „като цяло са началото на истинска война“, съобщи държавната информационна агенция ТАСС, цитирана от Ройтерс. Още: Европа може да съществува без Русия, но трудно ще съществува дълго срещу Русия

Русия ли е виновна за атаката с дрон на летище "Лайпциг/Хале"?

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„Всички тези изявления на Мерц за това, че Германия отново трябва да стане водещата военна сила в Европа – те се прилагат на практика. Той на практика ни обявява война“, заяви Лавров, имайки предвид германския канцлер Фридрих Мерц.

Германското правителство заяви на 1 септември, че е стигнало до заключението, че Русия стои зад опита за атака с дрон на летище „Лайпциг/Хале“ миналия месец. Берлин разпореди и серия от ответни мерки, сред които закриването на руско консулство и руски културен център в германската столица.

Москва отхвърли обвиненията на Германия като неоснователни и обвини Берлин, че е инсценирал доказателства, за да припише атаката на Русия.

Припомняме, че германското правителство обвини Русия за опита за атака с дрон на летище Лайпциг/Хале миналия месец, предаде Асошиейтед прес. Дронът беше открит в близост до украински самолет вечерта на 4 август, след което бе обезвреден. Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт заяви, че опитът за атака се вписва в познатата схема на "руските хибридни операции".

Германското правителство "стигна до заключението, че Русия е отговорна за хибридната атака в Лайпциг на 4 август", обяви той. "Предполагаме, че Германия е цел на по-нататъшни хибридни атаки от страна на Русия", каза още Добринт.

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