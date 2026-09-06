Предложенията на Украйна са готови: Уиткоф и Къшнър са в Киев - ето кой ги посрещна (ВИДЕО)

Специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха днес за първи път в Украйна, съобщи РБК - Украйна. В Киев те бяха посрещнати от представители на украинския преговарящ екип - Кирило Буданов, Давид Арахамия и Рустем Умеров. Вчера те бяха в Москва за преговори с руския диктатор Владимир Путин, а след това летяха до Полша, за да пътуват до влак до Киев.

Двамата мъже са пристигнали с влак на централната гара в Киев от Полша, според AFP, цитиран от френския вестник Le Monde.

Планирано да се срещнат с Володимир Зеленски след вчерашните разговори в Москва, пише още френското издание.

Как Зеленски се подготви за срещата?

Малко преди да пристигнат пратениците украинският президент организира среща с украинския преговарящ екип, като обяви в социалната мрежа, че Украйна е готова за разговора. "Украйна е и винаги ще остане конструктивна. Заинтересовани сме войната да приключи по-скоро. Нужен е мир. Нужни са гаранции за сигурност. Нужен е достоен мир след войната. Предложенията ни са готови. Важно е да се работи координирано, съдържателно и реалистично. Слава на Украйна!", написа още Зеленски в "Телеграм". ОЩЕ: Путин се помисли за хитър и силен: Пратениците на Тръмп обаче избраха сами маршрута си до Киев