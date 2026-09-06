Войната в Иран::

Предложенията на Украйна са готови: Уиткоф и Къшнър са в Киев - ето кой ги посрещна (ВИДЕО)

06 септември 2026, 13:52 часа 469 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Предложенията на Украйна са готови: Уиткоф и Къшнър са в Киев - ето кой ги посрещна (ВИДЕО)

Специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха днес за първи път в Украйна, съобщи РБК - Украйна. В Киев те бяха посрещнати от представители на украинския преговарящ екип - Кирило Буданов, Давид Арахамия и Рустем Умеров. Вчера те бяха в Москва за преговори с руския диктатор Владимир Путин, а след това летяха до Полша, за да пътуват до влак до Киев.

Двамата мъже са пристигнали с влак на централната гара в Киев от Полша, според AFP, цитиран от френския вестник Le Monde.

Планирано да се срещнат с Володимир Зеленски след вчерашните разговори в Москва, пише още френското издание. 

Как Зеленски се подготви за срещата?

Малко преди да пристигнат пратениците украинският президент организира среща с украинския преговарящ екип, като обяви в социалната мрежа, че Украйна е готова за разговора. "Украйна е и винаги ще остане конструктивна. Заинтересовани сме войната да приключи по-скоро. Нужен е мир. Нужни са гаранции за сигурност. Нужен е достоен мир след войната. Предложенията ни са готови. Важно е да се работи координирано, съдържателно и реалистично. Слава на Украйна!", написа още Зеленски в "Телеграм". ОЩЕ: Путин се помисли за хитър и силен: Пратениците на Тръмп обаче избраха сами маршрута си до Киев

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джаред Къшнър Володимир Зеленски война Украйна мир Украйна Стив Уиткоф
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес