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За първи път: Германия извърши търговско изстрелване на космическа ракета (ВИДЕО)

06 септември 2026, 14:36 часа 822 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
За първи път: Германия извърши търговско изстрелване на космическа ракета (ВИДЕО)

Германската космическа компания Isar Aerospace обяви, че ще ускори изстрелванията на сателити, след като ракетата ѝ "Спектрум" достигна орбита, след изстрелване от космодрума "Андьоя" в Северна Норвегия. Успешният полет е важна стъпка в усилията на Европа да си осигури независим достъп до Космоса, предава "Ройтерс". Още: На фона на напрежението с Русия: Германия изпробва мощна балистична ракета (ВИДЕО)

"Спектрум"

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Безпилотната "Спектрум" стана първата комерсиална ракета, достигнала орбита след изстрелване от континентална Европа. Постижението идва в момент, когато няколко европейски държави се опитват да заемат позиции на бързо развиващия се пазар за извеждане на малки и средни сателити.

"Възможностите за изстрелване в момента са най-тясното място в цялата индустрия", заяви съоснователят и главен изпълнителен директор на Isar Aerospace Даниел Мецлер.

По думите му частната компания разполага с достатъчно финансиране и първично публично предлагане на акции засега "не стои на дневен ред".

Ракетата излетя в събота от космодрума "Андьоя", разположен в арктическата част на Норвегия. На борда ѝ имаше пет малки сателита и технологичен експеримент, който трябваше да бъде проведен по време на полета. "Спектрум" е разработена за обслужване на нарастващия пазар за малки и средни полезни товари.

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Германският канцлер Фридрих Мерц приветства успешния полет и го определи като "началото на нова ера". През март Мерц посети площадката на Isar Aerospace в Норвегия на фона на засилените европейски усилия за намаляване на зависимостта от други държави при достъпа до Космоса. "Независимият достъп на Европа до Космоса току-що получи сериозен тласък", коментира в социалната мрежа X европейският комисар по отбраната и Космоса Андрюс Кубилюс.

Успехът е постигнат при едва втория опит на Isar Aerospace. Първото изстрелване на "Спектрум" преди около 18 месеца приключи малко след старта, когато ракетата падна в морето и експлодира. При инцидента нямаше пострадали.

Вторият полет имаше двойна задача - да послужи за квалификационна мисия на ракетата и едновременно с това да бъде първото изстрелване на "Спектрум" с реален полезен товар.

След успешното достигане на орбита Isar Aerospace планира бързо увеличаване на темпото. Компанията вече произвежда още пет ракети и се стреми в дългосрочен план да достигне приблизително 40 изстрелвания годишно.

Isar изгражда и втора стартова площадка в Нова Скотия, Канада, която според компанията може да бъде готова за първи изстрелвания през 2028 г.

"Фактът, че вече можем да изстрелваме сателити от "Андьоя", укрепва норвежката и европейската сигурност в бурните времена, в които живеем", заяви норвежкият министър на търговията и промишлеността Сесилие Мирсет. Успехът има особено значение за Европа, която продължава да разчита в значителна степен на космодруми извън географските граници на континента. Ракетите "Ариана" на френската ArianeGroup например се изстрелват от европейския космодрум Куру във Френска Гвиана в Южна Америка, докато SpaceX извършва своите полети от площадки в САЩ.

Норвежкият "Андьоя" има конкуренти в борбата за европейския пазар. Швеция развива космическия център "Есранге", а Великобритания разполага с космодрума "СаксаВорд" на Шетландските острови в Шотландия. И трите проекта целят създаването на възможност за по-независим европейски достъп до орбита.

Миналата седмица Isar Aerospace съобщи, че е получила около 200 млн. евро от Европейската космическа агенция. Средствата трябва да подпомогнат разработването на нови ракети и разширяването на инфраструктурата за изпитания и изстрелвания.

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Ракета Германия изстрелване изстрелване на ракети "Спектрум"
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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