Еди Рама нарече Ратко Младич "касапин": Сърбия не може да организира държавно погребение

Сърбия не може да организира държавно погребение за "касапин" като Ратко Младич, заяви албанският премиер Еди Рама по време на международен форум в Италия, предаде албанската агенция АТА, цитирана от БТА. Рама говори на панела "Дневен ред за Европа" в рамките на форума в Чернобио, където коментира отношенията на Сърбия с Европейския съюз и намеренията бившият командир на босненските сръбски сили да бъде изпратен с държавни почести. Още: "Няма касова бележка, която късаш, щом жертвата те разочарова": Еди Рама защити Зеленски, въпреки думите му за Косово

Сърбия е много интересно и странно "животно"

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"Знам, че Сърбия е много интересно и странно "животно" в балканската "джунгла". Но кое е по-добре? Да седне с нас на масата и да ѝ кажем: "Не, ти не можеш да направиш държавно погребение за един касапин", или да я оставим там, в несигурни води, и да създадем една напълно шизофренична ситуация между Европа, Китай, Русия и не знам още какво", заяви Рама.

Изказването му беше направено в контекста на дебата за европейската перспектива на Сърбия и отношенията на Белград с ЕС, Русия и Китай.

Припомняме, че Ратко Младич почина на 27 август в затвора в Хага. Бившият командир на армията на босненските сърби изтърпяваше доживотна присъда за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г.

Тленните останки на Младич бяха транспортирани в четвъртък до Белград с правителствен самолет. В събота в сръбската столица се състоя възпоменателна церемония, на която присъстваха сръбският министър на правосъдието Ненад Вуич и официални представители на Република Сръбска в Босна и Херцеговина.

Погребението на Младич е насрочено за понеделник на Топчидерското гробище в Белград.

Първоначално беше съобщено, че той ще бъде погребан с най-високи военни и държавни почести. Сръбският президент Александър Вучич впоследствие заяви, че единствено семейството на Младич може да реши как и къде да бъде погребан бившият военен командир.

Вучич съобщи също, че няма да присъства на погребението заради служебен ангажимент.

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