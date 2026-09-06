Съотборник на Роналдо след загубата: "Ако проговоря, ще разкрия тази лига"

В Саудитската професионална лига отново назряват сериозни скандали. До този момент безгрешния Ал Насър загуби с 1:2 от Ал Итихад в мач от петия кръг на първенството. След срещата съотборникът на Кристиано Роналдо както на клубно, така и на национално ниво, Жоао Феликс, отказа да говори пред медиите. Той премина покрай тях, като каза само едно изречение, с което отново разбуни духовете около елита на Саудитска Арабия.

Жоао Феликс отказа да говори пред медиите

Ал Итихад победи Ал Насър с 2:1 в мач от петия кръг на Саудитската професионална лига. Така отборът на Кристиано Роналдо допусна първата си загуба от началото на сезона и изостана от лидера в класирането Ал Хилал. Ал Насър има актив от 12 точки, което го оставя на второ място и 3 пункта под върха. След края на срещата Жоао Феликс, който също играе за Ал Насър, отказа да даде интервю пред медиите. Той ги подмина, като каза само: "Няма да говоря с вас, защото, ако го направя, ще разкрия тази лига".

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Кристиано Роналдо също буйстваше срещу лигата

Това подсказва за нови скандали, които за момента се разиграват само зад кулисите на Саудитската професионална лига. Преди месеци Карим Бензема бойкотира тогавашния си отбор Ал Итихад, за да бъде продаден и така премина в Ал Хилал. И докато французинът беше доволен, Кристиано Роналдо запона да буйства. Португалската суперзвезда изрази недоволството си към лигата, а мотивът му беше, че само Ал Насър не е подсилен подобаващо през трансферния прозорец, докато останалите отбори получават това, което искат.

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