За първи път без американски кораби и самолети: НАТО разигра сценарий за война в Арктика

Дистанцирането на американския президент Доналд Тръмп от НАТО за пореден път стана очевидно, когато силите на Алианса проведоха военните учения "Северен викинг 2026" край бреговете на Исландия. Ученията приключиха на 3 септември и включваха търсене на руски подводници с помощта на канадски военни кораби, германски разузнавателни самолети и белгийски изтребители. За първи път откакто се провеждат тези ежегодни учения (а те са регулярни от 1982 г.), нито един американски кораб или самолет не се присъедини към маневрите, съобщи Politico.

Силите на НАТО, водени от френски командир, се стремяха да докажат на себе си и на Москва, че са способни да се защитават без участието на САЩ. Десетилетия наред тези учения се ръководеха от САЩ, сега обаче отсъствието на американски кораби и самолети беше забележимо. Американците все още присъстват в зоната – строителните екипи на ВМС на САЩ изграждат нови съоръжения във военната зона на летище Кефлавик и помагат с планирането. Но други съюзници започнаха да играят по-важна роля.

Исландия се намира по средата на любимия маршрут за подводниците на руския флот, способни да носят ядрени оръжия. В този участък между Гренландия, Исландия и Обединеното кралство руските ядрени подводници навлизат в Атлантическия океан от базите си на полуостров Кола.

Още: Русия вещае мрачно бъдеще на Алианса: Дните на НАТО са преброени, трябваше да се разпадне заедно със СССР

"За НАТО и за Русия това е наистина разделителна линия. Ако руснаците получат контрола над достъпа до този проток, те ще имат пълна свобода на действие в Атлантическия океан и ще могат да заплашват бази от двете страни на Атлантика", отбеляза високопоставен служител на НАТО.

Според Йонас Алансон, ръководител на Дирекцията по отбрана на исландското Министерство на външните работи, оттук Москва би могла да използва ядрени и конвенционални ракети, способни да поразят Северна Америка и Западна Европа.

Exercise Northern Viking 26: Icelandic Coast Guard ICG Freyja, Royal Canadian Navy patrol frigate HMCS Ville de Québec (FFH 332), French Navy FS Auvergne (D654) and German Navy FGS Rhön (A1434) sail in formation near Iceland, Aug. 24, 2026. (USAF photo by Senior Airman Grimaldo)… pic.twitter.com/BVmbXH2y8y — Ready Aye Ready - Royal Canadian Navy #RCN (@ReadyAyeReady) August 25, 2026

По време на ученията германският самолет е поддържал контакт с международната флотилия край бреговете на Исландия, като е картографирал морското дъно и е предавал разузнавателни данни. Това беше ключов тест за това колко гладко и бързо корабите и самолетите на НАТО могат да предават информация в трудни арктически условия.

Още: Тръмп: "Изобщо не съм загрижен" дали Русия ще атакува НАТО

Арктическият регион влезе във фокуса на вниманието през 2025 г., когато Тръмп заплаши да анексира или купи Гренландия, автономна територия на членката на НАТО Дания. Американската реторика – подкрепена и от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и Доналд Тръмп-младши – предизвика безпокойство сред лидерите на НАТО. Те започнаха сериозно да обсъждат как да защитят територията от дългогодишния си съюзник и член на Алианса. Ситуацията беше допълнително изострена от заплахата на САЩ да изтеглят войските си от Европа, припомня изданието.