Бившият германски канцлер Ангела Меркел обвини Полша и балтийските държави за инвазията на Владимир Путин в Украйна през февруари 2022 г. Меркел, която ръководеше правителството в Берлин от 2005 до 2021 г., направи това взривоопасно твърдение в интервю за унгарското издание Partizan. Тя не е съгласна с това, че Полша и Прибалтийските републики - Литва, Латвия и Естония, са прекъснали дипломатическите отношения между Русия и ЕС. Според нея именно това, а не желанието на Путин да затрие украинската нация и държава (което се доказва вече четвърта година), е изиграло роля за началото на руското нахлуване в Украйна само няколко месеца по-късно.

Меркел обвини Полша, че не е подкрепила Минските споразумения

Според нейната версия отказът на Полша, Латвия, Естония и Литва да подкрепят последваща комуникация на ЕС с Москва след провала на Минските споразумения, е окуражил Путин да нападне съседката си през 2022 г.

Припомняме, че висши служители на Кремъл са признавали как Минските споразумения са били така подготвени, че да не бъдат спазени от Русия в крайна сметка: Не искахме Минските споразумения да работят: Сивият кардинал на Путин го призна.

През септември 2014 г. представители на Москва и Киев, както и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) - с посредничеството на лидерите на Франция и Германия - подписаха първото Минско споразумение. То имаше за цел да установи примирие между Русия и Украйна в Донбас, където Путин подхранваше години наред т.нар. сепаратизъм. Донецката народна република (ДНР) и Луганската народна република (ЛНР) така и не бяха признати в международен план от лидерите на контактната група тогава, което не попречи на Москва да ги анексира незаконно през есента на 2022 г. с помощта на подправени референдуми.

Меркел заяви, че първото Минско споразумение „донесе спокойствие“ между 2015 и 2021 г. и даде на Украйна време да „събере сили“ и „да се превърне в друга страна“.

До януари 2015 г., само четири месеца след подписването на първото Минско споразумение, Русия - чрез "сепаратистите" в ДНР - се впусна в тежки сражения с украинските сили, въпреки че интересите на Кремъл бяха удовлетворени.

Второто Минско споразумение беше подписано следващия месец, което също не попречи на по-нататъшни сражения. Между 2015 и 2021 г. руските сили убиха или раниха повече от 5000 украински войници в нарушение на сделката за прекратяване на огъня.

Путин също имал вина, но Меркел го усетила по-късно

Меркел заяви, че едва през 2021 г. е почувствала как Путин вече не взема сериозно споразуменията. "Ето защо исках нов формат, в който да можем да говорим директно с Путин като Европейски съюз. Някои хора не подкрепиха това. Това бяха предимно балтийските държави, но и Полша беше против", каза германският бивш канцлер.

Тя добави, че тези четири държави "се страхуваха", че "няма да имаме обща политика спрямо Русия". Меркел каза още: "Във всеки случай, това не се осъществи. После напуснах поста си и тогава започна агресията на Путин", допълвайки, че в този момент вече не е имало пряк контакт по оста Брюксел-Москва.

И Covid-19 изиграл роля

По думите ѝ - пандемията от Covid-19 също е оказала своето въздействие в геополитически смисъл. "Не можехме да се срещаме повече, защото Путин се страхуваше от пандемията на коронавируса. Ако не можеш да се срещаш, ако не можеш да обсъждаш разногласията лице в лице, не можеш да намериш нови компромиси", заяви бившият германски канцлер в интервюто.

Все пак Меркел смята, че днес Европа трябва да действа като истински възпиращ фактор и да продължи да подкрепя Украйна.

