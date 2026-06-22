Войната в Украйна:

Лято под прицел: Русия отмени детските лагери в Крим (ВИДЕО)

22 юни 2026, 12:06 часа 247 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Лято под прицел: Русия отмени детските лагери в Крим (ВИДЕО)

В анексирания от Русия Крим приемът на деца в лагери е спрян поради съображения за сигурност, каза регионалния „ръководител“ Сергей Аксенов. „От 11:00 ч. на 22 юни до 1 септември 2026 г. Република Крим ще спре резервациите, приема и настаняването на деца и групи деца в организации за детски отдих и здраве, разположени в републиката, както и резервациите, приема и настаняването на деца и групи деца в други места за настаняване за участие в различни туристически и други събития“, цитира думите му телеграм-каналът Astra.

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Недоволни родители

По-рано родители на деца писаха в социалните мрежи, че вчера, на фона на масирана атака на украинските въоръжени сили на анексирания полуостров, един от автобусите, превозващи деца, пътуващи към лагера „Артек“, е бил върнат назад. По-късно се появи видеоклип, в който жена твърди, че е „получила обаждане от кримското министерство на образованието, с което я информират, че абсолютно всички смени в детските лагери се отменят тази година“.

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Ситуацията в Крим

Припомняме, че украинските сили не спират да провеждат серия от удари, за да лишат Русия от възможността да поддържа логистиката си и да транспортира гориво през Керченския проток. Голямата новина от 21 юни е унищожението, което украинските дронове донесоха в окупирания Крим и от отсрещната страна на пролива - в руския Краснодарски край. На 21 юни 2026 г. след въздушно нападение пламна нефтохранилище в търговското пристанище на Керч (на п-в Крим), а пристанището „Кавказ“ на руския бряг на Керченския проток (в Краснодарския край) също бе обхванато от пожар заради удари. Местните власти потвърдиха атаките, а жителите на Крим и туристите вече се скубят за косите.

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Детски лагери деца Крим война Украйна
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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