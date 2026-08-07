Русия никога за нищо не е виновна, а желанието за кръв в Русия е ненаситно: Нови данни

Ново обществено допитване в Русия показва, че преобладаващото мнозинство от руснаците (две трети от анкетираните) продължават да подкрепят действията на руската армия в Украйна (66%, от които 34%, "категорично" подкрепят и 32% "по-скоро" подкрепят). Един на всеки четирима анкетирани не подкрепя действията на руските военни (23%, от които 13% "категорично" не подкрепят и 9% "по-скоро" не подкрепят). Това сочат данните от проучване на социологическата агенция "Левада Център", която е обявена за чуждестранен агент в Русия.

Подкрепата за действията на руските въоръжени сили в Украйна е по-висока сред мъжете (73%), по-възрастните анкетирани (75% сред анкетираните на 55 и повече години), по-заможните анкетирани (69% сред тези, които могат да си позволят по-скъпи стоки), жителите на Москва (74%), тези, които вярват, че нещата в страната вървят в правилната посока (83%), тези, които одобряват дейността на Владимир Путин като президент (77%), и тези, които се информират за това какво се случва от телевизията и канали на държавни медии, институции и блогъри (съответно 74% и 76%), сочат детайлните резултати.

За руснаците най-важните и запомнящи се събития през юли са били украинските атаки с дронове срещу руски рафинерии и складове на Wildberries, както и бензиновата криза (липсата на бензин и растящите цени за него).

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Друго интересно е, че мнозинството анкетирани са на мнение, че отговорността за липсата на мирно уреждане на войната е предимно на Европейския съюз (32%), САЩ (19%) и на Киев (20%) докато на Русия, сопред тях, не може да се търси някаква отговорност. Показателно е, че само 10% от респондентите приемат мисълта, че Русия е отговорна за случващото се.

Една четвърт от анкетираните (25%) подкрепят идеята за отстъпки на Украйна и Запада, за да се постигне мирно споразумение. Повече от половината от анкетираните (56%) обаче, напротив, подкрепят засилване на атаките срещу Украйна. Съотношението на тези отговори е останало практически непроменено от януари 2026 г. насам, посочват от "Левада Център".

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Половината от анкетираните смятат, че "специалната военна операция" напредва успешно, докато по-малко от една трета от анкетираните са на противоположното мнение.

Националното проучване на "Левада Център" е проведено от 21 до 28 юли 2026 г., като е използвана представителна национална извадка от 1612 градски и селски жители на възраст 18 и повече години в 137 населени места в 50 субекта на Руската федерация. Проучването е проведено в домовете на респондентите чрез лични интервюта.

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