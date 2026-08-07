Федоров разкри колко зле е Европа с ракетите за ПВО. Украйна ще се спасява със своя балистична ракета (ВИДЕО)

Вече бившият украински военен министър и бивш украински министър на иновациите Михайло Федоров коментира, че противно на хвалбите на американския президент Доналд Тръмп, Съединените щати не могат да разширят производството на ракети-прехващачи за ПВО системи достатъчно бързо, принуждавайки Киев да търси ракети-прехващачи от европейските си съюзници.

Федоров твърди, че някои европейски "развити икономики" имали в складовете си само 5-10 ракети-прехващачи, а тези, които имали над 50, са нещо невероятно и направо са изключение от правилото. И това при положение, че уж на хартия далеч не е така. Федоров каза и, че на първата си среща в Рамщайн като военен министър на Украйна той и генералният секретар на НАТО Марк Рюте лично са поискали от всяка европейска държава да предостави на Украйна поне 2 до 5 ракети-прехващачи, а германският министър на отбраната Борис Писториус обещал ако Украйна събере 20 ракети-прехващачи, Германия да добави още 5. Сега Русия изстрелва за седмица или месец повече ракети, отколкото Украйна получава за своята ПВО за няколко месеца, каза бившият украински министър - Още: Северна Корея атакува Украйна с ракети: Отговорът на Зеленски (ОБЗОР - ВИДЕО)

🚀 Fedorov: Ukraine had to practically beg Europe for air-defence missiles



During a livestream with Sternenko, Ukraine’s former defence minister Mykhailo Fedorov said the United States cannot expand missile production fast enough, forcing Kyiv to search European stockpiles for… pic.twitter.com/xAnw5vLaw6 — NEXTA (@nexta_tv) August 6, 2026

"И ние имаме нужда от ракети", настоя Тръмп след журналистически въпрос, повтаряйки лъжата, че Джо Байдън дал амуниции за 300 млрд. долара на Украйна. И веднага парадокс – според президента на САЩ Съединените щати имали много амуниции. Обаче и уточнение, имало някои видове амуниции, при които резервите били малко по-свити, обаче американските отбранителни компании строели нови производствени мощности (за ракети-прехващачи за ПВО системи Patriot, за крилати ракети "Томахоук") - колкото никога досега:

Journalist: Zelenskyy says his country desperately needs Patriot missiles.



Trump: We need missiles too. pic.twitter.com/j4WLCcWRLj — WarTranslated (@wartranslated) August 6, 2026

Trump:



We have literally massive amounts of ammunition. pic.twitter.com/PJDiokvpJj — Clash Report (@clashreport) August 6, 2026

Trump:



We have certain types of munitions that are very powerful that we have an unlimited supply of.



We have others where it's a little bit tighter, and we are getting them in on a daily basis. pic.twitter.com/1e9AdrfKGJ — Clash Report (@clashreport) August 6, 2026

Какво да прави Киев?

Федоров обаче даде надежда за спасение на Украйна: "В деня, в който бях освободен от поста на министър на отбраната, тествахме държавен проект, който беше в процес на разработка 10 години преди това, но не успяхме да постигнем подходящ резултат през тези години. Имаше неправилно техническо задание, липса на екип и много други различни проблеми. И тествахме собствена балистична ракета. Тествахме я доста успешно и поразихме целта почти без никакво отклонение от курса - директно попадение. Така че сега трябва да завършим този процес, да извършим всички необходими тестове и да започнем бойното ѝ използване. Това е точно най-доброто оръжие: незабавно да поразим техните пускови установки със собствена балистична ракета". Именно това заръча и украинският президент Володимир Зеленски на украинската армия - да бъдат удряни пусковите установки на руснаците, специално тези, които изстрелват балистични ракети - ОЩЕ: Киев потвърди: Изпробвахме своя собствена балистична ракета

Дали става въпрос за ракета на Fire Point или нещо друго, тепърва ще става ясно. Изглежда обаче говорим точно за Fire Point - украинската балистична ракета FP-7 е преминала около 15 изпитателни пуска и се намира във финалната фаза на сертификация в Министерство на отбраната на Украйна, а процедурата ще отнеме още 2-4 седмици. Първото ѝ бойно приложение е насрочено за началото на есента. Това отбеляза пред Reuters Ирина Терех, изпълнителен директор на производителя Fire Point. По-бързата версия на същото изделие, FP7.X, вече е избрана за прехващач на "Фрея", общата европейската система за противоракетна отбрана, замислена от Украйна да спира руските балистични атаки.

FP-7 е тактическа ракета с обсег до 200 км, скорост около 1500 метра в секунда и бойна глава от порядъка на 150 кг, на около половин цена от тази на ATACMS. Fire Point работи и по ракетата FP-9, чийто обсег достига 855 км, бойна глава от 800 кг, връхна точка на траекторията 70 км и заявена точност от около 20 метра отклонение. Това трябва да е ракета, която да може да достигне Москва. Разликата между двете личи най-ясно в двигателя, защото FP-9 иска твърдо гориво от 4,6 тона срещу 1 тон при по-малката.

Европейска ПВО срещу балистични ракети

Колкото до системата "Фрея", Fire Point се споразумя с 13 европейски компании за радарна техника, системи за насочване, командване и контрол и други видове компоненти, а броят индустриални партньори може да достигне 20. Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Испания, Швеция, Обединеното кралство и Украйна подписаха на 13 юли съвместна декларация в Париж за Интегрирана антибалистична коалиция, а "Фрея" беше обявена за водещия проект.

Самият прехващач е дълъг 7,25 метра, изпълнен от композитни материали, развива скорост до 2200 метра в секунда, като е разчетен да поразява цели на височина 20-25 км. Насочва се към целта с помощта на полуактивна инфрачервена глава от семейството IRIS-T и поразява с осколочно-фугасна бойна част, т.е. с взривява се в близост до целта и отломките я удрят, а не да бъде нанесен директен удар както при PAC-3 Patriot. В бъдеще обаче ще се работи и за директен удар. Fire Point иска всеки прехващач да струва под 1 млн евро, т.е. между една четвърт и една шеста от обявената цена на прехващач за Patriot.

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