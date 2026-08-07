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Оранжев код за опасно време в голяма част от страната. Времето утре - 8 август 2026 г.

07 август 2026, 13:21 часа 841 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Оранжев код за опасно време в голяма част от страната. Времето утре - 8 август 2026 г.

На 8 август 2026 г. ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и Североизточна България, и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 32°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Оранжев код

Оранжев код за горещини е обявен за почти всички области на страната. Най-горещо се очаква да бъде в Пазарджик - 38 градуса, Видин, Монтана, Ямбол и Хасково - 37 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в масивите от Западна и Централна България ще превали и прегърми. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи и стане малко по-ниско от средното за месеца.

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Карта: НИМХ

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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