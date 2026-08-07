Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: флагмански хардуер в най-тънкия Fold на Samsung

С 8-инчов сгъваем дисплей, 200-мегапикселова камера, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и дебелина от едва 4,1 мм Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra събира най-амбициозните технологии на компанията в устройство, което е едновременно смартфон, таблет и мобилно работно пространство. Моделът се предлага от Yettel с до 4 години гаранция при избрани тарифни планове.

Името Ultra отдавна обозначава върховите мобилни технологии на Samsung. При Galaxy Z Fold8 Ultra тази философия за първи път получава пълноценно изражение в сгъваем форм-фактор. Телефонът не просто предлага по-голям екран, а обединява флагманска камера, най-новата мобилна платформа на Qualcomm, сериозен капацитет на паметта и батерия от 5000 mAh в най-тънкия Galaxy Z Fold, създаван досега.

Това е устройство за хората, които искат смартфонът им да бъде повече от средство за комуникация. Разгънатият екран може да се използва за работа с документи, редактиране на снимки, видеосрещи, четене, гледане на съдържание или едновременно отваряне на няколко приложения. Когато бъде затворен, Fold8 Ultra отново се превръща в познат и удобен за ежедневието телефон.

Осем инча, които се побират в джоба

Основният дисплей на Galaxy Z Fold8 Ultra е 8-инчов Dynamic AMOLED 2X панел с резолюция 2504 × 2256 пиксела и гъстота 422 пиксела на инч. Адаптивната честота на опресняване се променя между 1 и 120 Hz, осигурявайки плавно движение при игри и превъртане, но и по-ниска консумация на енергия при статично съдържание. Големият, почти квадратен екран е особено удобен при мултитаскинг. Например в едната част може да бъде отворена видеосреща, докато в другата се преглежда документ или се водят бележки. Снимките и файловете могат да се преместват между приложенията чрез плъзгане, а при четене на по-дълги текстове устройството се доближава повече до компактен таблет, отколкото до традиционен телефон.

Когато Fold8 Ultra е затворен, на разположение е 6,5-инчов FHD+ Dynamic AMOLED 2X дисплей с резолюция 1080 × 2520 пиксела. Той също предлага адаптивно опресняване от 1 до 120 Hz, гъстота 422 ppi и Vision Booster за по-добра видимост при ярка околна светлина. Така потребителят може да проверява съобщения, да провежда разговори и да използва навигация, без да отваря телефона. Най-силно впечатление обаче прави дебелината на устройството. В разгънато състояние корпусът е едва 4,1 мм, а размерите му са 143,2 × 158,4 мм. Теглото е 215 грама – забележително постижение за устройство с два дисплея, сгъваема конструкция, тройна камера и батерия с капацитет 5000 mAh.

Samsung използва своите най-нови решения при конструкцията на сгъваемия екран, за да съчетае тънък профил с необходимата стабилност. Титаниевата структура под дисплея осигурява по-надеждна опора, подпомага разпределянето на натиска и допринася за по-плавното усещане при разгъване. Пантата, магнитната система и напрежението върху панела са проектирани да работят като едно цяло, без да увеличават ненужно размерите на телефона.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy превръща големия екран в работна машина

Galaxy Z Fold8 Ultra използва Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy – специално оптимизирана за устройствата на Samsung версия на флагманската платформа на Qualcomm. Мощността ѝ има особено практично приложение именно при подобен форм-фактор. Големият екран предполага работа с няколко приложения, обработване на изображения, видеомонтаж, игри и използване на функции с изкуствен интелект. Затова производителността не е просто число в таблицата със спецификации, а основата, върху която е изградено цялото изживяване.

Моделът се предлага с 12 GB оперативна памет и 256 или 512 GB вътрешно пространство. Върховата конфигурация комбинира 16 GB RAM и 1 TB памет, което осигурява достатъчен резерв за големи снимки, 8K видео, приложения и работни файлове. За да поддържа висока производителност при продължително натоварване, от Samsung са разработили усъвършенствана охлаждаща система с разширена графитна структура. Тя разпределя топлината по-ефективно в тънкия корпус и помага на устройството да остане бързо и отзивчиво при игри, редактиране на съдържание, комплексни задачи и AI процеси.

200-мегапикселова Ultra камера за снимане и обработка върху едно устройство

Камерата е един от централните елементи в Galaxy Z Fold8 Ultra. Основният сензор е 200-мегапикселов, с апертура f/1.7, оптична стабилизация и Quad Pixel автофокус. Той предлага двукратно приближение с качество, близко до оптичното, както и HDR режим при пълната резолюция от 200 мегапиксела. Тази висока резолюция позволява да се запазят повече детайли и да се изрязва част от кадъра, без качеството да се губи толкова бързо. HDR обработката помага едновременно да се съхрани информацията в ярките и тъмните зони, което е полезно при пейзажи, снимки срещу светлина и сцени с голям контраст.

Втората камера е 50-мегапикселова ултраширокоъгълна с апертура f/1.9, автофокус и зрително поле от 120 градуса. Тя е предназначена за пейзажи, интериори и групови снимки, но благодарение на автофокуса може да се използва и за макро кадри. Системата се допълва от 10-мегапикселова телефото камера с оптична стабилизация, апертура f/2.4 и трикратно оптично приближение. Върху външния и основния дисплей има по една 10-мегапикселова камера за селфита и видеосрещи.

Nightography подобрява качеството на снимките и видеата при недостатъчна светлина, а за по-напредналите създатели на съдържание са предвидени възможности за запис на 8K видео с новия APV кодек и Cine LUT за по-прецизно управление на цветовете и тоновете. Тук сгъваемият форм-фактор носи реално предимство. Заснетите изображения могат веднага да бъдат прегледани върху 8-инчовия дисплей, сравнени, обработени и публикувани. Така Galaxy Z Fold8 Ultra може да замени част от работния процес, който обикновено изисква прехвърляне на съдържанието към таблет или лаптоп.

Батерия от 5000 mAh в най-тънкия Fold досега

Въпреки дебелината от едва 4,1 мм в разгънато състояние, Galaxy Z Fold8 Ultra разполага с двойна батерия с типичен капацитет 5000 mAh. Тя трябва да захранва двата AMOLED дисплея, флагманския процесор, камерите и функциите с изкуствен интелект. Кабелното зареждане достига 45 W. По данни на Samsung батерията може да бъде заредена до около 67% за приблизително 30 минути с подходящ 45-ватов адаптер и 3-амперов USB-C кабел. Адаптерът се предлага отделно.

Новата двойна DCIC архитектура управлява по-ефективно подаването на енергия към двата модула на батерията. Налични са също 20 W бързо безжично зареждане и Wireless PowerShare, чрез което телефонът може да подава енергия към съвместими слушалки, часовници и други устройства. Корпусът има защита IP48. При лабораторни условия устройството издържа потапяне в сладка вода на дълбочина до 1,5 метра за период до 30 минути. Производителят уточнява, че телефонът не е предназначен за използване в море или басейн и че водоустойчивостта може да намалява с нормалното износване. Свързаността включва 5G, LTE, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, а софтуерът е Android 17 с One UI 9.

Galaxy AI използва пълноценно сгъваемата форма

Големият екран дава повече пространство не само за приложения, но и за Galaxy AI и Gemini Intelligence. Вместо AI резултатът да замени това, което потребителят разглежда, различните източници, разговорът и документът, върху който работи, могат да останат видими едновременно. Now Brief събира персонализирана информация според навиците и ежедневните нужди. Now Nudge може да разпознае, че по време на разговор потребителят планира конкретна дейност и да предложи подходяща следваща стъпка – например проверка на графика, намиране на място или запазване на локация.

Gemini Intelligence работи с над 40 приложения и услуги. Потребителят може да добави контекст чрез екранна снимка или изображение, да намери ресторант, да направи резервация, да потърси билети или да продължи вече започната задача. Бележниците в Gemini обединяват текстове, записи, изображения, файлове и документи в общо работно пространство. На тяхна основа Gemini може да създава аудио обобщения, инфографики, отчети, резюмета на срещи и други материали. В режим на разделен екран съдържанието се добавя чрез удобно плъзгане между приложенията.

Сигурността остава важна част от това изживяване. Samsung Knox защитава устройството още на хардуерно ниво, Knox Vault добавя физически защитена среда за чувствителна информация, а Knox Enhanced Encrypted Protection осигурява отделни криптирани пространства за различните приложения. One UI 9 включва и нов контролен панел (dashboard), който показва автоматизациите, изпълнени от AI. От него потребителят може да провери какви действия са извършени и да промени настройките на съответния AI агент. Функцията Privacy Alerts предупреждава при потенциални рискове, включително необичайни опити за използване на разрешения във фонов режим.

Galaxy Z Fold8 Ultra с предимствата на Yettel

Флагманският хардуер е инвестиция, която има смисъл да бъде защитена за по-дълго. Galaxy Z Fold8 Ultra се предлага от Yettel и идва с предимствата на пакета „Смартфон Вселена“. Всеки смартфон, закупен от Yettel с избран абонаментен план за срок от две години, е с до 4 години удължена гаранция.

Това е особено ценно при устройство, което събира два дисплея, сгъваема конструкция, сложна камера система и флагмански компоненти в изключително тънък корпус. По-дългата гаранционна защита носи повече спокойствие след покупката и създава условия телефонът да бъде използван пълноценно за по-дълъг период.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra се предлага от Yettel на изплащане с месечна вноска от 90.99 евро / 177.96 лв. с двугодишен абонаментен план Total Unlimited MAX с месечна такса за първите 12 месеца 38.85 евро / 75.99 лв. в цветовете тъмновиолетово, графитено, кремаво, както и в ексклузивния онлайн вариант тъмнозелено.

Ultra във всяко отношение

Galaxy Z Fold8 Ultra показва какво се случва, когато сгъваемият дизайн бъде изграден около най-силния наличен хардуер. Осеминчовият дисплей създава пространство за работа и забавление, 200-мегапикселовата камера заснема съдържанието, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy осигурява необходимата мощност, а Galaxy AI помага отделните задачи да бъдат свързани в по-бърз и естествен процес. Всичко това е побрано в корпус с дебелина само 4,1 мм и тегло 215 грама – числа, които показват колко инженерна работа стои зад привидно простото движение на разгъване.

Със „Смартфон Вселена“ от Yettel и възможността за до 4 години гаранция към технологичните предимства се добавя и нещо също толкова важно за премиум устройство: повече сигурност и спокойствие при дългосрочната му употреба.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra е най-мощният сгъваем смартфон на компанията досега – не защото заменя познатата формула на Fold, а защото я развива до нейното най-пълно и амбициозно изражение.