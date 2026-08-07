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Пилот на МиГ-29 напуска ВВС с писмо към Радев: Летя по 30 минути на седмица, взимаш от бедните и даваш на богатите

07 август 2026, 12:44 часа 3202 прочитания 1 коментар
Снимка: iStock
Пилот на МиГ-29 напуска ВВС с писмо към Радев: Летя по 30 минути на седмица, взимаш от бедните и даваш на богатите

Писмо на млад пилот от авиобаза "Долна Митрополия", с което се обръща към премиера Румен Радев, критикува системата и обявява, че я напуска, взриви социалните мрежи.

Старши-лейтенант Радостин Влайчовски обяви, че денят му минава в четене на книги и ровене в социалните мрежи докато чака да изпълни нормата си за летене - по 30 минути на седмица.

Той отправя и директна критика към бившия президент Румен Радев, че не се е справил с бюджета. "Чичо Румене, като антоним на Робин Худ взимаш повече от бедните, за да станат по-бедни и даваш на богатите, за да са още по-богати", коментира Влайчовски.

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Пилотът изразява и несъгласието си относно установеното статукво и порочните практики във ВВС и обявява, че има намерение да напусне системата.

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Публикуваме пълната позиция на Радостин Влайчовски:

"Чичо Румене, здравей!

Имам да ти казвам няколко неща- тъй като съм много млад авиатор/като теб/ с има-няма 200 часа общ нальот, реших да скоча в твоя самолет- любимият ни български и красив МиГ-29. Той е малко старичък, но пък е доказал себе си не веднъж. Е, малко е и "Франкенщайн" с два различни двигателя- един полски и един руски, ама имах надеждата, че ще лети и с мен. Понеже все още съм млад и зелен- сгреших. Сега пътят ми във ВВС е очевидно към своя край и то по МОЕ ЖЕЛАНИЕ. Затова искам да кажа нещо и на тези, чийто заплати замрази.

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Бюджета сигурно е трудна сметка, знам че си добър математик, доверих ти се. Данъкоплатецо на България, точно ти, дето бачкаш и на минималната заплата, и ти дето свързваш вече двата края много трудно, миналата година май 50 лева, сега са 50€. Чичо Румене, като антоним на Робин Худ взимаш повече от бедните, за да станат по-бедни и даваш на богатите, за да са още по-богати. Трудно е, знам.

Ще ти разкажа как минаваше един мой работен ден и от какво ще бягам скоро. Понеделник- работният ден ми започваше в 7:45. Разбира се, с лека дрямка или почивка докъм 10:30-10:45. Следва подготовка от Заместник-командира с предстоящите задачи за седмицата- от 11:00 докъм 11:20. Там разбирах, че ще летя през седмицата едни 30 минути в повечето случаи/ 40-часова работна седмица/. От 11:20 докъм 15:45 обядвах и чаках да си тръгна. От вторник до петък чаках да изпълня тези 30 минути полет на L-39ZA и прекарвах времето си в четене на книжки и "скролване" из социалките.

Да ти разкажа и за почивните ми дни. 4 години съм офицер /старши лейтенант/ и имам 34 дни платен годишен отпуск /с всяка година растат с един ден до 40/. Полагат ми се и като пилот и рискова работна среда още 14 дни в годината. Задължително ходех и всяка година по две седмици командировка да се възстановя от преумората на работа на Боровец. Така минаваше моята служба в името на Родината. Така служат и по-младите ми колеги.

Ще ти разкажа и за колко пари "бачках". Нямам право да говоря с конкретните цифри, но ще ти кажа около 1700-1800€ месечно чисто. На някои им звучи добре, на други не баш. За мен това не е било от ключово значение никога- не избрах професията заради заплатата.

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Ще ти разкажа и за по-старите ми колеги. Тези между 45 докъм 55-годишни. Закръглени пичове с прошарени коси, топ авиатори. С над 20 години служба по моя начин предимно, но с пенсия/обикновено таван/ и със заплата, започваща от 2.5к€-3к€. Е там е играта, нали? Да не говоря и за тези, които идват при нас да летят по 14 минути на година, за да им "капят" по 520€ месечно допълнително. Та с има-няма 4 самолетчета и около 40 пилота в Долна Митрополия онези закръглени и побелели пенсии се оплакват, че не могат да смогнат да летят и да оправят смените. Щеше да е смешно, ако не беше жалко. Взимат повече и от Президента сигурно, а са мързеливи повече и от Бай Ганьо.

Чичо Румене, бюджета мина - пари е ясно, че няма за всички - нито за големи, нито за мънички. Аз обаче се научих да имам чест и достойнство, да искам нещо да се промени, да имам амбиции и мотивация. Явно ВВС няма нужда от такива като мен. Поне направи една забележка на дружката ти, Кольо. Абе тоя луд ли е?! Остави, че излага себе си, ами излага и всички нас от ВВС! Не му отива, цял генерал, да се върти из фейса с краката на главата. Прави се на забавен, но е смешен. Чичо Румене, вярвах ти, чадъра над един, отблъсква помията по главата на много други. Жив и здрав бъди,смело ни води към светли бъднини.

Да живее Родината и дано някой ден заживее, а не преживява и Държавата!

PS. Кольо, 2025 година идва на гости в Долна и много добре помня думите ти към младите инструктори/випускници/ и въпроса към тях- На какво те са щели да те научат?! Те замълчаха, но аз сега ще ти отговоря. На две последователни елеронни тона. Скорост/приборна/ между 400-450 км/ч. Задир на 20-25 градуса. ФИКСИРАШ. Въртиш /земя-небе-земя-небе/. Центрираш лоста. НЕ ПОЛЗВАШ ПЕДАЛИ. И ти препоръчвам да си на поне 1000 метра, че L-39ZA няма форсаж да те извади!"

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Пилот ВВС Румен Радев Радостин Влайчовски
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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