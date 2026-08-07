Ученик откри огън в тайландско училище, уби шестима души и после отне живота си (ВИДЕО)

Най-малко 7 души са убити при стрелба в училище в Тайланд днес, 7 август, а други поне 15 са ранени, съобщи говорителят на тайландската национална полиция Трайронг Фиуфан, цитиран от Reuters, и уточни, че нападателят също е сред жертвите. Местният в. “Каосод”, цитиран от БТА, предава изявление на регионалните служби за извънредни ситуации, според които убитите са трима учители, трима ученици и стрелецът - тийнейджър. Нападателят е отнел собствения си живот след откриването на стрелбата.
Мотивите на атаката до момента не се уточняват.
A student opened fire on teachers at a school in Thailand before taking his own life— NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2026
Three teachers, three students, and the gunman were killed. Dozens of people were injured. pic.twitter.com/eyqDOXGfZ3
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Стрелбата е извършена тази сутрин в училището „Дебсирин Нонтабури“ в провинция Нонтабури, северно от столицата Банкок, уточни ДПА.
Според първоначалното разследване заподозреният нападател е ученик. Силите за сигурност заявиха, че изглежда, че той се е самоубил след нападението.
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🚨🇹🇭 DEADLY SCHOOL SHOOTING IN THAILAND— GlobeUpdate (@Globupdate) August 7, 2026
A 14-year-old student opened fire at Debsirin Nonthaburi School near Bangkok
Police say he killed his grandparents before entering the school & firing 26+ rounds
At least 8 people were killed#กราดยิง #This_And_That #ข่าวด่วน #ThepSirin pic.twitter.com/WdUgckEz8i
Паника сред ученици и учители
Паника е избухнала сред учениците и учителите в сградата.
Голям брой служители на полицията и службите за извънредни ситуации са разположени на мястото на стрелбата, а учениците, учителите и друг персонал на учебното заведение са евакуирани.
Властите съобщиха, че поне 15 души са ранени, най-малко един от които е в критично състояние.
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