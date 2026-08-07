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Ученик откри огън в тайландско училище, уби шестима души и после отне живота си (ВИДЕО)

07 август 2026, 13:09 часа 759 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ученик откри огън в тайландско училище, уби шестима души и после отне живота си (ВИДЕО)

Най-малко 7 души са убити при стрелба в училище в Тайланд днес, 7 август, а други поне 15 са ранени, съобщи говорителят на тайландската национална полиция Трайронг Фиуфан, цитиран от Reuters, и уточни, че нападателят също е сред жертвите. Местният в. “Каосод”, цитиран от БТА, предава изявление на регионалните служби за извънредни ситуации, според които убитите са трима учители, трима ученици и стрелецът - тийнейджър. Нападателят е отнел собствения си живот след откриването на стрелбата.

Мотивите на атаката до момента не се уточняват.

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Стрелбата е извършена тази сутрин в училището „Дебсирин Нонтабури“ в провинция Нонтабури, северно от столицата Банкок, уточни ДПА.

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Според първоначалното разследване заподозреният нападател е ученик. Силите за сигурност заявиха, че изглежда, че той се е самоубил след нападението.

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Паника сред ученици и учители

Паника е избухнала сред учениците и учителите в сградата.

Голям брой служители на полицията и службите за извънредни ситуации са разположени на мястото на стрелбата, а учениците, учителите и друг персонал на учебното заведение са евакуирани.

Властите съобщиха, че поне 15 души са ранени, най-малко един от които е в критично състояние.

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Тайланд Банкок стрелба в училище
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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