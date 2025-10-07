Войната в Украйна:

Лодката им потъна: Мигранти се удавиха край о. Лесбос

Четирима мигранти загинаха, след като лодката им потъна край бреговете на гръцкия остров Лесбос, съобщи днес гръцката Брегова охрана, която започна издирвателно-спасителна операция в района, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

До момента 34 мигранти са открити в безопасност на брега в южната част на острова, посочи служител на Бреговата охрана, като добави, че в операцията участват най-малко три плавателни съда и един хеликоптер. 

Според първоначални информации в лодката е имало общо 38 души. Обстоятелствата около инцидента все още не са изяснени.

Гърция беше на първа линия в миграционната криза през 2015-2016 г., когато над един милион души, бягащи от войни и бедност в Близкия изток и Африка, пристигнаха в Европа.

Мигрантските потоци впоследствие намаляха, но Атина наскоро затегна миграционните правила след увеличение на броя на пристигащите от Либия през гръцките острови Крит и Гавдос.

