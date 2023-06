Лондон иска улеснено влизане на Украйна в НАТО, Румъния също подкрепя Киев

"Мисля, че позицията на Обединеното кралство ще бъде много, много подкрепяща, ако преминем от плана за действие за членство, като признаем, че предложението и към Швеция, и към Финландия не изисква това, а украинците демонстрираха ангажимента си да реформират армията за изискването за членство в НАТО чрез действията си на бойното поле", заяви Клевърли.

"Мисля, че всички съюзници от НАТО признават това", добави той, цитиран от The Guardian.

На 17 юни обаче президентът на САЩ Джо Байдън заяви, че няма да облекчи пречките пред членството на Украйна в НАТО, тъй като страната трябва да отговаря на същите стандарти като останалите членове, припомня Kyiv Independent.

"Смятам, че те са направили всичко, свързано с демонстриране на способността за военна координация, но има един въпрос - сигурна ли е тяхната система? Дали не е корумпирана? Отговаря ли на всички стандарти, на които отговаря всяка друга страна в НАТО?", попита Байдън.

Позицията му противоречи на предишни съобщения, според които той е подкрепил предложението на генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг да обяви, че не е необходимо Украйна да прилага "план за действие за членство", за да се присъедини към НАТО, съобщава Axios.

Ако другите съюзници приемат предложението на Столтенберг, Украйна ще последва пътя на новия член Финландия, която пропусна процеса "план за действие за членство". Това е програма, която предоставя "съвети, помощ и практическа подкрепа", съобразени с уникалните нужди на всяка страна, която иска да изпълни изискванията за присъединяване към военния съюз.

ОЩЕ: Столтенберг: НАТО ще помогне на Украйна да модернизира армията си

Украйна подаде молба за ускорено присъединяване към НАТО на 30 септември, след като Русия незаконно заяви, че е анексирала украинска територия. Въпреки това, докато войната на Русия срещу Украйна не приключи, перспективите на страната за окончателно членство в НАТО остават несигурни. Столтенберг вече заяви, че Киев няма да получи покана за Алианса по време на срещата на върха във Вилнюс през юли.

Междувременно стана ясно, че Румъния подкрепя членството на Украйна в НАТО. Това заяви украинският външен министър Дмитро Кулеба, който се срещна с колегата си от Букурещ – Луминица Одобеску и изрази благодарност към румънските партньори.

"Romania supports Ukraine's membership in NATO," Dmytro Kuleba reported.



The Foreign Affairs Minister expressed his gratitude to the Romanian partners for their support following the first personal meeting with the new Minister of Foreign Affairs of Romania, Luminița Odobescu.