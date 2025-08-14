Потушиха пожара край Тутракан

Потушен е пожарът край Тутракан. Огнеборци ще наблюдават тлеещите огнища. Близо 3000 декара земя е засегната от стихията. И въпреки че местните подозират умишлен палеж все още не е ясно откъде е тръгнал огънят.

Припомняме, че в местността гнездят къдроглави пеликани. Според еколози пълна оценка на щетите ще се направи след погасяването на пожара. Ден по-рано при извършена проверка в землищата на селата Цар Самуил и Нова Черна, община Тутракан, не са установени засегнати птици.

