Китаристът на "Моторхед" почина на 64-годишна възраст след операция

14 март 2026, 18:47 часа 186 прочитания 0 коментара
Китаристът Фил Кембъл на британската рок група е починал на 64-годишна възраст, съобщи семейството му. В изявление във Facebook семейството на музиканта съобщи, че той е починал след "дълга и смела битка в интензивно отделение след сложна и тежка операция".

Роден в Понтиприд, Кембъл беше китарист на "Моторхед" от 1984 до 2015 г., когато хеви метъл групата се разпадна след смъртта на фронтмена Леми Килмистър, припомня BBC.  

 

Елена Страхилова Отговорен редактор
