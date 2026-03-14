Китаристът на "Моторхед" почина на 64-годишна възраст след операция

Китаристът Фил Кембъл на британската рок група е починал на 64-годишна възраст, съобщи семейството му. В изявление във Facebook семейството на музиканта съобщи, че той е починал след "дълга и смела битка в интензивно отделение след сложна и тежка операция".

Роден в Понтиприд, Кембъл беше китарист на "Моторхед" от 1984 до 2015 г., когато хеви метъл групата се разпадна след смъртта на фронтмена Леми Килмистър, припомня BBC.