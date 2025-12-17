В 10-то столично училище „Теодор Траянов“ се откри втори STEM център

Днес в столичното 10-то средно училище „Теодор Траянов“ бе официално открит Център по наука, технология, инженерство и математика (STEM) с името „Вселена“. Това е втори STEM център за училището, като първият бе открит през 2021 г. Новото крило в школото ще предостави възможност на учениците да се обучават в интегрирана учебна среда от ново поколение, която ще поощри и подкрепи образователните иновации и ще повиши интересът към науките и научните изследвания сред децата. Центърът е изграден по проект „Процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“” на МОН, финансиран от ЕС и има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM - Science, Technology, Engineering, Math. Лентата на STEM центъра прерязаха г-жа Нели Филипова, директор на 10 СУ „Теодор Траянов“, д-р Емилия Лазарова, заместник министър на образованието и науката, г-жа Благородна Здравкова, заместник-кмет в направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ Столична община, г-жа Ваня Блъскова, старши експерт по природни науки и екология към РУО София-град, проф. Данчо Даналев, заместник ректор на ХТМУ, доц. Ганчева, доц. Велинова, гл. асистент Лазарова от БАН, Институт по обща и неорганична химия, представители на училищата общност, партньори и приятели.

„Радвам се, че успяхме да осъществим проекта за изграждане на втори STEM център в нашето училище, тъй като той ще допринесе за развитието на творческото мислене, уменията за критично разсъждение и работа в екип, ще подобри комуникацията и ще насърчи инициативността както на по-малките, така и на по-големите ученици. Новият STEM център предоставя и възможност на учителите да обогатяват и развиват интегрирани уроци с помощта на технологии, които да повишават интереса на учениците към науката.“, заяви г-жа Нели Филипова, директор на 10-то столично училище „Теодор Траянов“.

„STEM обучението предоставя възможност за развитие на съвременното образование и за изграждане на подкрепяща учебна среда в училищата. То допринася не само за усвояването на нови знания, но и за изграждането на ключовите умения на XXI век, необходими за успешната реализация на децата в едно високотехнологично общество. Несъмнено STEM подходът подпомага и учителите да бъдат не просто преподаватели, а ментори в учебния процес, като чрез иновативни методи на обучение: проектно-базирано обучение и работа в екип, насърчава всички участници в образователния процес да бъдат по-креативни и инициативни“, заяви д-р Емилия Лазарова, заместник министър на образованието и науката.

„Бих искала да отдадем заслужено признание на директора на 10-о училище, г-жа Филипова, която показва съвременен модел за управление на общинско училище. STEM центърът не е самоцел, а инструмент за по-ефективно, качествено и задълбочено обучение. Стремежът е да има повече подобни училища, в които учителските екипи да работят активно, да обучават и да развиват децата“, сподели г-жа Благородна Здравкова, заместник-кмет в направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ Столична община.

„Поздравявам г-жа Филипова за активния ѝ подход към подобряване на училищната среда и за усилията ѝ да стимулира по-широкото използване на технологиите в обучението. За мен това не е просто пореден открит център – това е една крачка напред към едно по-модерно и по-смислено образование. Това е знак, че когато се работи с постоянство, визия и грижа за учениците, резултатите не закъсняват.“, заяви в поздравителен адрес проф. Найден Шиваров, директор Национален STEM център.

Откриването на втори STEM център в 10-то СУ „Теодор Траянов“ е продължение на усилена работа на директора и учителския колектив през последните години, през които учениците са се обучавали засилено по математика и природни науки. Патронът на училището – Теодор Траянов, познат основно като поет символист, е бележит шахматист и шахматен деятел, следвал физика и дипломиран архитект. Благодарение на новооткрития STEM център, децата ще могат да се докоснат през съпреживяване до науката, така че да учат мотивирано и да се стремят към успехите на патрона на 10-то столично училище.