"Това е единственото управление, което не генерира нито един корупционен скандал": БСП в оставка пред Радев

"Това е може би единственото управление, което повече от година не генерира нито един корупционен скандал, което споделяме с удовлетворение като част от това управление". Това заяви вицепремиерът в оставка и лидер на БСП Атанас Зафиров по време на консултациите с президента Румен Радев след оставката на правителството, в което левицата участваше в последната година. По думите на Зафиров в партията са наясно, че са претърпяли щета от участието във властта, както и отчете, че има и напрежение в самата партия и коалиция. "Но ако трябва да направим едно резюме дали е удовлетворително участието ни, мога да кажа, че в държавнически план - да, в тясно партиен - не", каза вицепремиерът в оставка.

От своя страна Радев ги приветства с думите: "Вашата столетна партия е преминала през много по-тежки изпитания и ще се справите и с това предизвикателство на двойна оставка. Вие влязохте в тази коалиция с цел да има стабилност в страната".

Според Зафиров след "година спокойствие" отново започва политическа криза:

"Тези тефтерчета, които пазя като спомен от проведените консултации, определих като символ на политическата криза. След около година спокойствие се страхувам, че броят им може да продължи да расте. Отговаряйки на вашите въпроси, поставям и още една голяма тема - ще градим ли, или ще рушим. Ние от БСП решихме да градим в името на държавността, да спрем каскадата от политическа нестабилност и да помогнем на българските граждани да превъзмогнат инфлацията, спекулата и еврозоната, както и менящата се геополитическа обстановка. Доколко сме изпълнили тези наши стремежи, ще покажат анализите. Ние първи вдигнахме темата за спекулата и цените, подготвихме и специален законопроект с мерки, в крайна сметка смятам, че не позволихме да се развихри безконтролната спекула", обясни още лидерът на БСП, който не е в оставка, за сметка на цялото Изпълнително бюро на "столетницата".

"Хоросанът на този градеж е общественото доверие - без него всеки градеж губи смисъл", отговори Радев на метафорите на БСП.

Бюджет 2026, част 3

По повод извънредното включване на поправения бюджет за 2026 г. от управляващите в пленарна зала и напук на протестите, които изригнаха срещу предложените в проекта мерки, Драгомир Стойнев обяви, че вкарването в дневния ред на парламента е било по инициатива на БСП.

"Политическата криза не трябва да се пренася върху обществото. От този бюджет зависят 400 хиляди души - не може с един удължен бюджет с по 1/12 да подложим на риск уязвимите групи по отношение пълноправната ни интеграция в ЕС с влизането ни в еврозоната. От ПП-ДБ вече започнаха да негодуват, но хората не трябва да бъдат оставяни заради политическата криза", обясни той.

Властта

Според Зафиров "незрялостта на политическата система и партийния егоизъм" са довели до това правителството и мнозинството да загубят легитимност, поради което това Народно събрание няма как да формира друго правителство.

"Успяхме да спрем 10-годишен военен договор с Украйна, който щеше да бъде непосилен за страната ни. Доказахме, че в световен мащаб има и други фактори, за които България трябва да държи сметка - посетих Китай два пъти, един път в качеството си на министър", разказа още Зафиров за управленските действия на партията.

Новите избори

По повод поставяните теми за промени в Изборния кодекс с цел прозрачност и честност на предстоящите предсрочни парламентарни избори, както и за парите на страната, Зафиров обясни:

"Машинното гласуване - да, категорично подкрепяме, но не във вида, в който е в момента. По темата бюджет - ние бяхме най-последователни в защитата и на първия, и на втория бюджет. Понесохме много критики. За нас беше най-важна социалната му част, трябваше да има и стабилна приходна част. Големият разговор за данъчноосигурителната тежест в страната тепърва предстои, защото не може да има стабилна държава без стабилни финанси", подчерта още той.