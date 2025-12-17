Путин подписа закона за конфискация на жилища в окупираните части на Украйна

Окупационните власти в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка области вече имат законното право да конфискуват жилищата на украинците, изоставени принудително докато хората са бягали от войната. На 15 декември руският диктатор Владимир Путин подписа федералния закон № 4-ФКЗ и той бе публикуван на държавния сайт, на който се обнародват правовите актове.

Жилищни сгради, апартаменти и стаи, които показват признаци на безстопанственост" на територията на тези четири украински области, незаконно анексирани от Русия през септември 2022 г., вече ще стават собственост на регионалните и общинските власти.

Какви са критериите за "безстопанственост" ще се определя от самите окупационни администрации, след консултация с Росреестър (Федералната служба за държавна регистрация, кадастър и картография) и Росимущество (Федералната агенция за управление на държавната собственост). Няма да е пречка за конфискацията липсата на информация за собствеността или невъзможността да се установи нейният собственик въз основа на наличните документи.

Конфискуваното имущество ще може да бъде прехвърляно на руски граждани, живеещи в окупираните територии, които са загубили домовете си "поради военни действия, саботаж, терористични атаки или актове на агресия срещу Руската федерация". Другият вариант е то да се предоставя като служебни жилища на държавни служители, военнослужещи, служители на реда, учители и лекари.

