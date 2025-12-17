Спорт:

Путин подписа закона за конфискация на жилища в окупираните части на Украйна

17 декември 2025, 10:34 часа 253 прочитания 0 коментара
Путин подписа закона за конфискация на жилища в окупираните части на Украйна

Окупационните власти в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка области вече имат законното право да конфискуват жилищата на украинците, изоставени принудително докато хората са бягали от войната. На 15 декември руският диктатор Владимир Путин подписа федералния закон № 4-ФКЗ и той бе публикуван на държавния сайт, на който се обнародват правовите актове.

Жилищни сгради, апартаменти и стаи, които показват признаци на безстопанственост" на територията на тези четири украински области, незаконно анексирани от Русия през септември 2022 г., вече ще стават собственост на регионалните и общинските власти.

Още: "Освобождаваме" ви от имотите: Москва одобри национализацията на "безстопанствени" жилища в окупираните части на Украйна

Какви са критериите за "безстопанственост" ще се определя от самите окупационни администрации, след консултация с Росреестър (Федералната служба за държавна регистрация, кадастър и картография) и Росимущество (Федералната агенция за управление на държавната собственост). Няма да е пречка за конфискацията липсата на информация за собствеността или невъзможността да се установи нейният собственик въз основа на наличните документи.

Още: "Лукойл Нефтохим": Време е да защитим руснаците, за да не станем като тях

Конфискуваното имущество ще може да бъде прехвърляно на руски граждани, живеещи в окупираните територии, които са загубили домовете си "поради военни действия, саботаж, терористични атаки или актове на агресия срещу Руската федерация". Другият вариант е то да се предоставя като служебни жилища на държавни служители, военнослужещи, служители на реда, учители и лекари.

Русия национализира една от най-големите златодобивни компании в страната

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Владимир Путин Конфискация национализация украинци отнемане на имущество Запорожие руска окупация Луганска област Херсонска област Донецка област
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес