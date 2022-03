МААЕ потвърди: Електрозахранването за АЕЦ Чернобил е възстановено

Според информацията от официалното съобщение са възстановени две линии на електроподаване и ще има включване в енергийната мрежа на Украйна още днес (14 март).

IAEA confirms that Energoatom has restored power supply to #Chernobyl NPP



The power plant will be connected to the grid tomorrow. https://t.co/I6uuADdObs