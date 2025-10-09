Макрон има само 48 часа да намери шестия си премиер

Френският президент Еманюел Макрон днес е в търсене на шестия си премиер за последните по-малко от две години, като се надява следващият му избор да успее да прокара бюджета в парламента, обхванат от криза. Канцеларията на Макрон снощи съобщи, че той ще назначи нов премиер в рамките на 48 часа. Последните два дни премиерът в оставка Себастиан Льокорню проведе преговори в търсене на начин за излизане на Франция от най-тежката политическа криза в съвременната история.

Политическата парализа направи изключително трудно приемането на бюджет, планиращ "затягане на коланите", за който настояват инвеститорите, които са все по-притеснени от големия дефицит на Франция.

"Въпросът, който се поставя днес, е дали има достатъчно хора, които са отговорни", заяви пред радио RTL тази сутрин говорителката на правителството Орор Бержe. "Мисля, че това е последният шанс", добави тя.

Льокорню подаде оставка – собствената си и на правителството си в понеделник, часове след като обяви състава на кабинета си, което го направи най-кратко просъществувалото правителство в съвременната история на Франция.

Льокорню обясни, че от разговорите си с мнозинството депутати е разбрал, че те се противопоставят на провеждането на предсрочни парламентарни избори, че има начин за приемането на бюджета до края на годината и че ще бъде възможно провеждането на дебат за пенсионната реформа. Пенсионната реформа на Макрон от 2023 г. предвижда плавно повишаване на възрастта за пенсиониране от 62 на 64 г. Членове на левицата призоваха този закон да бъде отменен или спрян.

Крайнолявата формация "Непокорна Франция" и крайнодясната – "Национален сбор" бойкотираха разговорите с Льокорню.

Социалистите от своя страна призоваха Макрон да назначи премиер от левицата.

