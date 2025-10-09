Звезда на Барселона избухна срещу решение на Ла лига: Несправедливо е да играем в САЩ!

Домакинският мач на Виляреал срещу Барселона от испанското първенство по футбол ще бъде проведен на "Хард Рок Стейдиъм" в Маями, щата Флорида, на 20 декември, обяви президентът на местната футболна лига Хавиер Тебас. Това ще бъде първият двубой от европейско първенство, който ще се играе извън границите на конкретната държава. Ходът на Ла Лига, свързан изцяло с маркетинг и реклама, бе одобрен от Европейската футболна асоциация (УЕФА) по-рано през седмицата. Тебас просто потвърди локацията на двубоя, който е от 17-ия кръг на първенството.

Френки де Йонг критикува решението

"Това е просто един мач от 380 през сезона. Ла Лига има привърженици по цял свят и те също заслужават да видят отборите, които подкрепят страстно. Те също искат да се докоснат до тях и да ги видят на живо поне веднъж", заяви Тебас, цитиран от агенция "Ройтерс". Ла Лига вече започна регистрацията за продажба на билети, които ще бъдат достъпни публично от 22 октомври. Стадион "Хард Рок", дом на Маями Долфинс от Националната футболна лига (НФЛ) и Маями Хърикейнс от колежанската система, е с капацитет 65 хиляди седящи места.

Ето какво каза нидерландският халф:

Полузащитникът на Барселона Френки де Йонг разкритикува плановете мачът между неговия отбор и Виляреал да се играе в Маями (САЩ) по-късно тази година, заявявайки, че разбира търговските причини, но не харесва идеята, съобщава агенция "Ройтерс".

"Мога да разбера клубовете - те ще спечелят от това", каза Де Йонг за спорното решение по време на пресконференцията преди мача на Нидерландия срещу Малта от квалификациите за Световното първенство. "Но аз самият не бих решил така и не съм съгласен. Несправедливо е и от състезателна гледна точка. Сега ще играем гостуващ мач на неутрален терен. Но не чувствам, че някой ни слуша", добави Де Йонг. / БТА

ОЩЕ: Общият трансферен дълг на Барселона възлиза на близо 160 милиона евро