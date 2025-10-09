Медведев отново избухна срещу съдия: Ти си луд, напълно луд!

Бившият номер 1 в световния тенис Даниил Медведев отново се забърка в сериозен скандал на корта. Руснакът се класира за 1/4-финалите на турнира от сериите Мастърс в Шанхай, след като на осминафиналите победи Лърнър Тиен. Двубоят бе изключително оспорван, но в крайна сметка Медведев успя да триумфира с 7:6(8), 6:7(1) и 6:4. Благодарение на успеха си руснакът си осигури двубой с Алекс де Минор.
Медведев отново изпусна нервите си
По време на втория сет срещу Тиен обаче напрежението явно дойде в повече на Медведев и той изпусна нервите си. Руснакът атакува съдията на мача Мохамед Лаяни, който малко преди това го санкционира, че не е бил готов навреме за разиграване.
Това възпламени бившия номер 1 в света, който се нахвърли на рефера и го нарече „луд“. Медведев дори се върна назад във времето като заяви, че срещу Надал е трябвало да чака по минута, за да се подготви съперника му за ретур, но сега го наказват с лека ръка.
Руснакът намеси и Рафаел Надал
„Винаги, когато играех срещу Надал, трябваше да го чакам по 55 секунди, за да се подготви за ретур. Нито веднъж не получи предупреждение за това. А днес ти ме санкционираш при първа възможност! Винаги го чаках, но ти не каза нищо. Ти си луд, напълно луд!“, изригна шампионът на US Open от 2021 година.
