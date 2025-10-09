Дженифър Анистън разказа за своята тайна 20-годишна борба

Актрисата Дженифър Анистън разкри, че е водила тайно 20-годишна болезнена борба в опит да има дете. Това е тема, която продължава да бъде обект на много въпроси, фалшиви слухове и множество спекулации. В скорошно интервю за Harper’s Bazaar звездата от приятели открито говори за напрежението и натискa, които са я съпътствали през годините. "Хората не знаят моята история, нито през какво съм преминала през последните 20 години в опитите си да имам семейство, защото не излизам публично да разказвам за здравословните си проблеми", сподели Анистън.

Желанието да стане майка

Тя обясни, че в продължение на дълго време често е чувала за разпространението на неверни твърдения, че не иска да има деца, защото е "егоистка" и работохоличка".

"Това не е ничия работа. Но идва момент, в който просто не можеш повече да го игнорираш", категорична е актрисата, пояснявайки, че е търпяла достатъчно. "Тези приказки, че няма да имам бебе, че няма да имам семейство, защото съм егоистка, защото съм прекалено отдадена на работата си... Това ми влияе – все пак съм човек. Всички сме хора. Затова си помислих: "Какво пък толкова?"

Още: Неочаквана звезда от "Приятели" става домашен любимец на Дженифър Анистън

Въпреки това, с годините Дженифър все по-малко усеща нуждата да "опровергава фалшивите истории". Тя обясни: "Новините се сменят толкова бързо, че всичко просто отминава. Разбира се, има моменти, когато чувствам нужда от справедливост – когато се каже нещо невярно и искам да поправя грешката. А после си мисля дали наистина трябва. Моето семейство знае истината ми, приятелите ми знаят истината ми."

Снимка: Getty Images

Дженифър беше омъжена за актьора Брад Пит от 2000 до 2005 г. Двамата се разделиха, след като той се запозна с актрисата Анджелина Джоли на снимачната площадка на филма "Господин и Госпожа Смит".

През 2022 г. Дженифър разкри с тъга, че неуспешно е опитвала инвитро, и призна, че съжалява, че не е замразила яйцеклетките си по-рано. "Пътят към това да имам бебе беше много труден за мен", сподели тя тогава.

"В края на 30-те и през 40-те си години преживях наистина тежки неща, но ако не бях минала през това, нямаше да стана човекът, който съм днес. Опитвах се да забременея. Всички онези години на спекулации... Беше наистина трудно. Правех инвитро, пиех китайски билкови чайове – каквото се сетите. Опитвах всичко възможно."

Още: Неочаквана звезда от "Приятели" става домашен любимец на Дженифър Анистън

Бих дала всичко, ако тогава някой ме беше посъветвал да замразя яйцеклетките си". Просто не мислиш за това. И ето ме сега — корабът отплава. Но не съжалявам за нищо"

Снимка: Getty Images

Дженифър беше на 35 години, когато се раздели с Брад Пит, а по-късно заяви, че твърденията, според които той я е напуснал, защото не му е родила дете, са "абсолютна лъжа".

След раздялата им, Брад създаде семейство с Анджелина Джоли и двамата имат шест деца - Мадокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс и Вивиен. Първите три са осиновени, а останалите три са техни биологични деца.

Още: Тайната за любовния живот на Дженифър Анистън: Актрисата каза всичко

Двойката обяви раздялата си през 2016 г. след злополучния инцидент в частен самолет, при който Анджелина обвини Брад в насилие спрямо нея и децата.

Смята се, че днес Брад почти няма контакт с тях, пише Daily Mail.