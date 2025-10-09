Вече е ясно кой ще заеме поста на Георги Чолаков във ВАС

Заместник-председателят на Върховния административен съд (ВАС) и ръководител на Първа колегия Мариника Чернева е дала съгласие да бъде определена за изпълняваща функциите председател на съда, съобщи Lex.bg, като информацията беше потвърдена и от източници на Actualno.com в съдебната система. Решението вече е изпратено до Висшия съдебен съвет (ВСС).

Във вторник Съдийската колегия на ВСС реши да потърси съгласието на съдиите от ВАС по реда на старшинството – като се започне от двамата заместник-председатели. В случая Мариника Чернева е по-старшата от тях и е изразила готовност да поеме временно ръководството на институцията. Още: Червена лампа за Сарафов? ВСС вече може да избере нов председател на ВАС

Коя е Мариника Чернева?

Чернева е завършила право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1988 г. Юридическата ѝ кариера започва в Софийския районен съд, където е съдия от 1991 до 1999 г., след което преминава в Софийския градски съд. От 2005 г. е съдия във Върховния административен съд.

Тя е ръководила Четвърто отделение на ВАС, което разглежда дела, свързани с обществени поръчки, концесии, избори и търгове. От май 2018 г. заема поста заместник-председател на ВАС и оглавява Първа колегия. Още: ВАС отказа да предложи нов председател, съдът остава под контрола на Чолаков

Окончателното решение за назначаването ѝ като изпълняващ функциите председател предстои да бъде взето от Съдийската колегия на ВСС.