Дъщерята на 2-кратен световен шампион се подготвя да стане първата жена във Формула 1

Двукратният световен шампион Мика Хакинен казва, че 14-годишната му дъщеря Ела има таланта и решимостта да стигне до Формула 1, и прогнозира, че през следващите 5 години жените най-накрая ще пробият в най-високия клас на спорта. В разговор с "Ilta-Sanomat" финландската легенда заяви, че Ела, която се състезава в картинг сериите "Шампионите на бъдещето", е показала мисленето и темпото, необходими за успех. Наскоро тя взе полпозишън и завърши втора в Словакия - резултати, които баща ѝ смята за доказателство за нейния потенциал.

Хакинен поготвя дъщеря си за Формула 1 с програмата на Хамилтън

"Ела е изключително талантлив състезател", каза Хакинен. "Не го казвам само като баща, а въз основа на наблюденията ми като бивш топ пилот. Посоката е напълно правилна. Мотивацията ѝ е просто невероятна. Тя иска да стане състезателен пилот. На този етап тя е истинска палавница."

За да подготви както Ела, така и по-малкия си син Даниел за физическите и психическите предизвикателства на елитния автомобилен спорт, Хакинен е ангажирал треньор на пълен работен ден от Hintsa Performance - същата програма за високи постижения, която използва 7-кратният световен шампион Люис Хамилтън.

"Те тренират на същото ниво като Хамилтън", казва той. "Нищо не е оставено без внимание." Хакинен вярва, че е само въпрос на време жена да се присъедини към стартовата решетка на Формула 1: "Жените пилоти ще се издигнат до най-високото ниво до 2030 г., независимо дали това ще е Ела или някой друг", прогнозира той. "След като 40% от феновете на спорта вече са жени, Формула 1 трябва да отрази това."

