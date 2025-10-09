Войната в Украйна:

Радостин Кишишев: Ръководството на БФС работи с пълния си капацитет, въпросът е колко е той

09 октомври 2025
Бившият национал на България Радостин Кишишев коментира случващото се в родния футбол в последните години. Крайният защитник говори пред колегите от „Спортал“ като бе категоричен, че нещата в спорта не са никак добре. Според него в момента ръководството на родния футболен съюз работи с пълния си капацитет, но основният въпрос е точно колко е той. Кишишев също така коментира и битката за президент на централата между Георги Иванов и Димитър Бербатов.

Радостин Кишишев сподели, че Лудогорец е най-добрият отбор в България, тъй като там нещата се правят с много пари, а президентът е много отдаден. По думите му всички останали тимове у нас изнемогват и трудно могат да поддържат темпото на „орлите“.

„С изключение на Лудогорец, всичко друго изнемогва“

„Не мисля, че българският футбол е в цветущо състояние. В Лудогорец нещата се правят с много пари и президентът на клуба е много отдаден. С изключение на този отбор, всичко друго изнемогва. Има проблясъци през годините на някой друг отбор. Нещата в аматьорския футбол не са такива, каквито трябва да бъдат. Не са добре нещата! Неслучайно имаше избори за президент на БФС преди година-две. Няма оправия!”.

Национален отбор по футбол на България

„Дали ако Бербатов беше президент на БФС, нивото щеше да се вдигне, може само да въртим спекулации. Виждат се проблемите на футбола, но не се решават. Това е моята гледна точка. Не съм в материята, за да мога да разбера какво точно правят тези хора. Георги Иванов смени доста хора във футболния съюз. Кирил Котев много добре си върши работата. В момента това е нищета. Футболният съюз не е детско училище, за да се учим”.

„Чужденците в първенството са един от главните проблеми. За какво ми е лице в Европа, когато националният отбор е пълна катастрофа. Проблемите са много. Големи ръководители и всички, които се занимават с футбол, не могат да ги открият. Ако спрат корупцията, може и да стане. Тогава ще станат нещата. Светлина в тунела винаги има! Аз съм убеден, че сегашното ръководство работи с пълния си капацитет. Въпросът е колко им е капацитетът“, заяви Радостин Кишишев.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
