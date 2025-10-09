Радостин Кишишев: Ръководството на БФС работи с пълния си капацитет, въпросът е колко е той

Бившият национал на България Радостин Кишишев коментира случващото се в родния футбол в последните години. Крайният защитник говори пред колегите от „Спортал“ като бе категоричен, че нещата в спорта не са никак добре. Според него в момента ръководството на родния футболен съюз работи с пълния си капацитет, но основният въпрос е точно колко е той. Кишишев също така коментира и битката за президент на централата между Георги Иванов и Димитър Бербатов.

Радостин Кишишев сподели, че Лудогорец е най-добрият отбор в България, тъй като там нещата се правят с много пари, а президентът е много отдаден. По думите му всички останали тимове у нас изнемогват и трудно могат да поддържат темпото на „орлите“.

„С изключение на Лудогорец, всичко друго изнемогва“

„Не мисля, че българският футбол е в цветущо състояние. В Лудогорец нещата се правят с много пари и президентът на клуба е много отдаден. С изключение на този отбор, всичко друго изнемогва. Има проблясъци през годините на някой друг отбор. Нещата в аматьорския футбол не са такива, каквито трябва да бъдат. Не са добре нещата! Неслучайно имаше избори за президент на БФС преди година-две. Няма оправия!”.

„Дали ако Бербатов беше президент на БФС, нивото щеше да се вдигне, може само да въртим спекулации. Виждат се проблемите на футбола, но не се решават. Това е моята гледна точка. Не съм в материята, за да мога да разбера какво точно правят тези хора. Георги Иванов смени доста хора във футболния съюз. Кирил Котев много добре си върши работата. В момента това е нищета. Футболният съюз не е детско училище, за да се учим”.

„Чужденците в първенството са един от главните проблеми. За какво ми е лице в Европа, когато националният отбор е пълна катастрофа. Проблемите са много. Големи ръководители и всички, които се занимават с футбол, не могат да ги открият. Ако спрат корупцията, може и да стане. Тогава ще станат нещата. Светлина в тунела винаги има! Аз съм убеден, че сегашното ръководство работи с пълния си капацитет. Въпросът е колко им е капацитетът“, заяви Радостин Кишишев.

