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Макрон иска международна организация да контролира изкуствения интелект

25 септември 2026, 14:56 часа 674 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Макрон иска международна организация да контролира изкуствения интелект

Да се създаде международна организация, която да предотврати попадането на най-мощните модели на изкуствен интелект "в ръцете на малцина, които впоследствие ще вземат решения за цялото човечество". Това поиска днес френският президент Еманюел Макрон в присъствието на папа Лъв XIV, предаде Франс прес.

"Изкуственият интелект трябва да служи на човека, а не да го управлява. Дигиталната революция трябва да ни движи напред, а не да ни ограничава", каза Макрон в реч в Елисейския дворец. 

Папа Лъв XIV на свой ред предупреди за риска да "загубим човешкото в себе си сред рая на машините, които навлизат в ежедневието ни и го променят". 

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Американският папа, който още от първите месеци като глава на Католическата църква постави изкуствения интелект сред приоритетните си теми, призова за "етична преценка", така че технологичният напредък да служи на човека и да зачита неговото достойнство.

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Изкуствен интелект Еманюел Макрон папа Лъв XIV
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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