Макрон иска международна организация да контролира изкуствения интелект

Да се създаде международна организация, която да предотврати попадането на най-мощните модели на изкуствен интелект "в ръцете на малцина, които впоследствие ще вземат решения за цялото човечество". Това поиска днес френският президент Еманюел Макрон в присъствието на папа Лъв XIV, предаде Франс прес.

"Изкуственият интелект трябва да служи на човека, а не да го управлява. Дигиталната революция трябва да ни движи напред, а не да ни ограничава", каза Макрон в реч в Елисейския дворец.

Папа Лъв XIV на свой ред предупреди за риска да "загубим човешкото в себе си сред рая на машините, които навлизат в ежедневието ни и го променят".

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Американският папа, който още от първите месеци като глава на Католическата църква постави изкуствения интелект сред приоритетните си теми, призова за "етична преценка", така че технологичният напредък да служи на човека и да зачита неговото достойнство.

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