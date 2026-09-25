Официално: Партията на Путин с рекорден брой места в парламента, влизат обвинени във военни престъпления ветерани

Управляващата партия на диктатора Владимир Путин „Единна Русия“ спечели рекорден брой места в долната камара на парламента – Държавната дума, обявиха на 25 септември избирателните власти, потвърждавайки окончателните резултати от първите парламентарни избори в страната, проведени по време на война. Това е резултат, който беше практически предрешен в строго контролираната политическа система на Руската федерация, където истинската опозиция беше изключена от изборния процес, а публичната критика към войната в Украйна остава незаконна.

349 места за "Единна Русия" от общо 450

Председателката на Централната избирателна комисия (ЦИК) Ела Памфилова заяви, че „Единна Русия“ е получила 349 места в 450-местната Държавна дума, като е подобрила предишния си рекорд от 343 места, поставен през 2016 г.

Останалите места бяха спечелени от номинално "опозиционни" партии, начело с Комунистическата партия с 37 места, Либерално-демократическата партия с 23, „Нови хора“ с 19 и „Справедлива Русия“ с 17.

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Общо 46 ветерани от войната влизат в Думата, някои са обвинени във военни престъпления

Памфилова също така заяви, че за първи път в историята ветераните от войната в Украйна, които се кандидатираха за политически постове, печелят 46 места. Путин многократно е възхвалявал ветераните, превърнали се в политици, като „новия елит“ на Русия.

Кремъл приветства изборната им победа. „Това е чудесно. Опитът на нашите герои е изключително търсен. Резултатите от гласуването ясно потвърдиха това“, заяви в петък пред репортери говорителят Дмитрий Песков. „Всеки един от тях ще даде най-голям възможен принос във всяка инициатива, с която се заеме“, каза той, цитиран от The Moscow Times.

Независими руски медии като "Медуза" съобщиха, че няколко от новоизбраните ветерани законодатели са обвинени в извършване на военни престъпления в Украйна. Общо 148 депутати са свързани с войната като цяло - ако не са участвали в нея, то я финансират или предоставят инфраструктура, съобщи изданието, като цитира свое изследване по отворени източници.

Снимка: Kremlin.ru

Много висока активност, но възможно ли е?

Изборните власти оцениха избирателната активност, която включваше гласуването, проведено в окупираните украински територии, на 59,8% - най-високата от изборите за Държавната дума през 2011 г. насам.

„Това стана възможно въпреки всички ежедневни трудности, причинени от санкциите, терористичните заплахи и ударите с дронове“, заяви Памфилова на пресконференция в петък следобед. „Нашият прекрасен народ остави всичко това настрана, издигна се над него и демонстрира най-високо ниво на гражданска отговорност“, каза тя на фона на изчисления от опозиционни анализатори как избирателната активност може да е фалшиво завишена, а за партията на Путин да има голям брой фалшифицирани гласове:

ЦИК на Русия също така съобщи, че над 280 000 руснаци са гласували в чужбина в 333 избирателни секции в 152 държави. Памфилова заяви, че „Единна Русия“ е получила 58% от гласовете, подадени в чужбина, като добави, че опитите на опозиционни фигури в изгнание да попречат на изборите са се "провалили".

„Единна Русия“ отдавна служи като централен стълб на четвъртвековното управление на Владимир Путин, което прави доминацията на партията в Държавната дума жизненоважно за поддържането на пълен контрол върху законодателния процес.

Този път избирателите останаха практически без реална опозиционна алтернатива. „Яблоко“ – най-старата либерална партия в Русия и единствената регистрирана политическа сила, която се застъпва за мир – беше изключена от партийния списък от Върховния съд на Русия през август. Дори в едномандатните избирателни райони, където членовете на партията все още можеха да се кандидатират, кандидатите бяха подложени на намеса, полицейски задържания и дисквалификация.