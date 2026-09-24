AI реши задача на 90 години: Математиците не могат да разберат нищо

Преди дни OpenAI обяви, че нов модел на изкуствен интелект и хиляди AI ботове са успели да решат математическа загадка на 90 години. Става въпрос за уравненията на Навие-Стокс, които са система от частни диференциални уравнения, описваща движението на вискозен Нютонов флуид.

Сега математиците се опитват да установят дали AI решението на проблема е вярно, но се оказва, че в по-голямата си част то е неразбираемо. Според тях досега човечеството е научило много малко от решението, което се твърди, че е открил моделът на изкуствения интелект на компанията. Въпреки че експертите смятат, че доказателството е технически правилно, пълният ръкопис от 166 страници, написан от изкуствен интелект, се оказва труден за четене.

„Досега беше много трудно да се извлече каквото и да е човешко разбиране от това ново доказателство на изкуствения интелект“, коментира Джеймс Мейнард, математик от Оксфордския университет.

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„Тази статия не е написана за хора“, твърди и Хавиер Гомес-Серано, математик от университета Браун, който използва изкуствен интелект в собствените си изследвания. Той вярва, че доказателството би могло да помогне за развитието на областта след „някакво сериозно пренаписване“, но „към днешна дата статията не ни учи на много“.

Изкуственият интелект експлодира на математическата сцена през последните 6 месеца, заявиха академични математици. За първи път големите езикови модели изглеждат способни да произвеждат реални резултати, които биха могли да доведат до нови математически открития.

Но малцина виждат пробива на OpenAI като пример за това как изкуственият интелект и математиците могат да работят заедно.

„Целият този епизод можеше да бъде чудесно доказателство за силата на сътрудничеството между хората и изкуствения интелект“, каза Мейнард, който подписа изявление на 25 носители на престижния медал „Фийлдс“. Изявлението, публикувано на 11 септември, осъжда „несъответстващите цели“ на компаниите за изкуствен интелект и математическата общност.

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„За съжаление, поради решенията на участващите хора, това се превърна в тази ожесточена и хаотична битка“, каза той.

В отговор OpenAI обяви създаването на „независима консултативна група по математика“, която да помага с прегледа и разпространението на нови резултати. Компанията обаче добави, че групата няма да има думата за това колко бързо OpenAI ще се стреми към нови открития. „Важно е да се отбележи, че групата няма да отговаря за това как да ускорим вътрешния си напредък по математика“, пише още компанията.

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Неразбираемият пробив

Проблемът, който OpenAI очевидно е решил, се счита за един от най-важните неотговорени въпроси в математиката.

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Известна като „проблемът на Навие-Стокс“, тя се отнася до набор от уравнения, използвани за описание на потока на флуиди. Уравненията се използват всеки ден във физиката и инженерството, каза Тристан Бъкмастър, математик в Нюйоркския университет.

И въпреки това, на фундаментално ниво, изследователите наистина не разбират защо уравненията работят. Бъкмастър смята, че по-задълбоченото разбиране на Навие-Стокс вероятно би довело до „нов набор от инструменти за разбиране на сложни решения за флуиди“. Това от своя страна би могло да доведе до по-добри модели на неща като турбулентност във флуидите и подемна сила в самолетите.

За да намерят по-добра версия на уравнението на Навие-Стокс, изследователите търсели сценарии, в които уравненията „се компроментират“ или спират да работят. Описването на такива сценарии стана една от задачите с наградата „Милениум“ на стойност 1 милион долара, създадени през 2000 г. от Математическия институт „Клей“.

Математиците работеха от години върху решението на проблема на Навие-Стокс и общността усещаше, че са близо до него. „Сред седемте проблема на хилядолетието... Всички бяха съгласни, че това ще бъде следващият, който ще бъде решен“, каза Мартин Хайрер, математик в EPFL, водещ европейски технически университет, разположен в Лозана, Швейцария, който също подписа изявлението. (Хайрер беше назначен и за член на независимия панел на OpenAI)

Бъкмастър и неговият сътрудник, Левент Алпьоге от Anthropic, бяха сред математиците, които се приближаваха до откриването на сценарий, в който уравненията спират да работят. Двамата използваха инструменти на изкуствен интелект, включително чатбота на OpenAI, за да работят по решение.

Тогава OpenAI разбра, че проблемът може скоро да бъде решен.

„На 1 септември чухме слухове, че два проблема с наградата „Милениум“ са били решени“, пише компанията в свое изявление. „Вдъхновени от тези слухове и от голямата промяна в производителността на нашия вътрешен модел, ние започнахме опит да го оценим по всички отворени проблеми с наградата „Милениум“ и няколко други проблема с голямо значение.“

Компанията е събрала около 10 000 агенти с изкуствен интелект, за да работят по проблема на Навие-Стоукс. Агентите са работили 88 часа, използвайки около 130 милиарда изходни токена или единици текст и знаци, генерирани от модела. Според ценообразуването на OpenAI за най-модерния им публично достъпен модел, решението на проблема на Навие-Стоукс е струвало на компанията около 6-10 милиона долара за изчисления. (Като цяло компанията твърди, че е използвала 300 милиарда токена, по-близо до 15-20 милиона долара, за търсене на решения.)

Обявяването на решението на OpenAI предизвика спорове, след като Бъкмастър публикува публично изявление, описващо как компанията се е обърнала към него. Според Бъкмастър, те са казали, че ще го публикуват във вестника си, ако той откаже Алпьоге - неговия сътрудник в конкурентната компания Anthropic.

Бъкмастър каза, че вярва, че OpenAI е бил информиран за подхода, който той и Алпьоге са използвали, за да се опитат да намерят решение на проблема с Навие-Стоукс.

„Има толкова много косвени доказателства, че те са знаели много повече за това, което правим, отколкото признават“, каза той. Той добави, че думата „те“ не означава непременно човек. „Може да означава агентите“, каза той.

OpenAI отрече да са използвали подсказките или доказателствата на Бъкмастър и Алпьоге в търсенето на решение.

Въпреки това, прибързаните резултати изглеждат объркани. Няколко математици, които са разгледали статията на OpenAI, са казали, че тя е била практически нечетлива.

„Това е ужасно написан документ“, каза Бъкмастър.

„Документът не обяснява кои части са важни. Кои части са рутинни? Как идеята се прилага и на други места?“, добави Гомес-Серано.

Бъкмастър каза, че решението на OpenAI да даде бърз отговор го е принудило да публикува собствените си предварителни резултати, силно повлияни от изкуствения интелект. Те също, каза той, не са много добре написани. „Всичко беше написано набързо“, каза той. „Все още не е на нивото, от което съм доволен, но поне въведението съдържа всички ключови идеи.“

Вярно решение

Въпреки че разплитането на доказателството от 166 страници на OpenAI отнема седмици, малко математици вярват, че то е грешно. Това е така, защото освен публикуването на доказателството, компанията е създала и част от компютърен код, наречен Lean формализация. Lean е език за програмиране, използван в математиката за проверка дали доказателствата са верни. Ако кодът може да бъде компилиран, тогава доказателството се счита за завършено.

Кодът Lean, създаден от инструментите на OpenAI, се компилира според очакванията, каза Гомес-Серано. Въз основа на това „в общността изглежда има консенсус, че е правилен“.

Гомес-Серано, Бъкмастър и други математици споделиха, че предвиждат бъдеще за изкуствения интелект в математиката. Областта е отворена за нови инструменти. Но този епизод е напомняне, че математиката е нещо повече от просто намиране на решение, каза Мейнард. „Не ставаше въпрос само за решаване на този проблем, а за човешкото разбиране, което стои зад него“, каза той.

OpenAI заяви, че се надява новата консултативна група по математика да помогне за подобряване на разпространението на нови резултати от компанията в бъдеще.

„Работата с тази група е първата стъпка“, гласи позицията. „Искаме математиците да бъдат в центъра на оформянето на отговорите.“