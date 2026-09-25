Зеленски: Тръмп взе окончателно решение - дава ни лицензи за ракети Patriot (ВИДЕО)

Украйна и Съединените щати са постигнали конкретни споразумения относно възможността Вашингтон да предостави на Киев лицензи за производство на ракети прехващачи за противовъздушните ракетни системи Patriot ("Пейтриът"). Новината обяви украинският президент Володимир Зеленски на 25 септември - три дни след срещата си в Ню Йорк с американския си колега Доналд Тръмп. "По време на последната ни среща Тръмп заяви: „Украйна ще получи лицензи за производство на ракети „Пейтриът"", гласят думите на Зеленски по време на онлайн брифинг в WhatsApp.

Още: САЩ одобряват прехвърлянето на 10 ракети "Пейтриът" на Украйна, но има уловка

Тръмп е казал на Зеленски, че е взел "окончателно решение": кога Украйна ще може да започне?

Zelensky:



During our last meeting, Trump said "Ukraine will receive licenses for the production of Patriot missiles." pic.twitter.com/oQSKY4oWip — Clash Report (@clashreport) September 25, 2026

„Има конкретни споразумения. Президентът Тръмп подчерта по време на последната ни среща: „Взех окончателното решение. Украйна ще получи лицензи за производство на ракети „Пейтриът““, отбеляза Зеленски, цитиран от УНИАН.

След срещата на 22 септември Володимир Зеленски обяви, че компанията Raytheon е готова да произвежда ракети прехващачи Patriot за Украйна. В същото време местното производство на ракети за системите „Пейтриът“ е възможно след година или година и половина.

Още: ЕС разреши: Украйна може да купи ракети Patriot със заема от 90 милиарда евро

Тръмп вече е правил противоречиви твърдения за Patriot за Украйна

Президентът на САЩ има история с противоречиви изявления относно предоставянето на разрешение на Украйна да произвежда ракети за системите „Пейтриът“. На 8 юли, по време на съвместна пресконференция със Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара, Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати биха могли да предоставят на Киев правото да произвежда прехващачи за Patriot. След това той посочи, че компанията, която ги произвежда и в момента изгражда четири завода, би могла да започне производството в рамките на два до три месеца.

В края на юли обаче Тръмп неочаквано обяви, че все още не е взел решение дали да предостави на Украйна лиценз за ракети „Пейтриът“.

Още: Украйна подписа договори за 1000 ракети "Пейтриът"

През септември президентът на САЩ пак обяви, че Украйна ще получи лиценз за производство на ракети за ПВО-системата, но че това ще бъде по-малко усъвършенствана версия на оръжието.