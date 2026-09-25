Официално: Италия забрани бурките в училищата

Италианското правителство одобри укас с нови училищни правила, които забраняват носенето на бурки и никаби в класните стаи и ограничават до 30% броя на учениците с недостатъчни познания по италиански език в един клас. Указът предвижда и глоби до 1000 евро за училищата, които не спазват новите ограничения. Носенето на хиджаб остава разрешено.

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Министърът на образованието Джузепе Валдитара заяви, че новите правила ще засегнат приблизително 1000 паралелки, което представлява 0,3% от общия им брой в страната. Според официални данни през учебната 2022–2023 г. учениците без италианско гражданство са съставлявали 11,2% от всички учащи, докато делът на паралелките, в които такива ученици са били над 30%, е възлизал на 7,6%.

Премиерът Джорджа Мелони заяви, че мерките целят да подобрят интеграцията и да предотвратят образуването на „класове-гета“. Тя определи ограниченията върху покриването на лицето като въпрос на сигурност. Тя заяви, че принуждаването на жена или момиче да покрива лицето си ги лишава от основни права и възпрепятства интеграцията.