Войната в Украйна:

Льо Пен не мисли да изостави Украйна, Зеленски към Путин: Генерал Мраз ще мине на наша страна (ВИДЕО)

25 септември 2026, 11:21 часа 956 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Льо Пен не мисли да изостави Украйна, Зеленски към Путин: Генерал Мраз ще мине на наша страна (ВИДЕО)

Вечният кандидат за президент на Франция Марин льо Пен отново се активизира медийно предвид наближаващите в страната избори за президент - на 18 април и 2 май, 2027 година. Ясно е, че на тях Еманюел Макрон няма да е фактор, защото вече изкара два мандата като президент на страната и не може да се кандидатира отново - а и рейтингът му е много нисък.

Льо Пен ще се бори с други съперници, като доста левия Жан-Люк Меланшон - и понеже реториката им по една от най-важните външнополитически теми в лицето на Украйна доста съвпада, Марин льо Пен търси начин да извади нова теза. Ето я и нея  - Франция вече не може да предоставя финансова помощ на Украйна в мащаба, в който е предоставяла досега. Защо - защото френският държавен бюджет е в лошо състояние, публичните финанси на страната като цяло - също. Обаче Льо Пен  счита, че Франция трябва да продължи да обучава украински военни и да доставя военна техника и оръжия на Украйна.

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Говорейки за Русия, Льо Пен каза: "Ние не сме във война с Русия". Украйна обаче пета година е - поредните последствия от това преживя Одеса снощи:

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Зеленски предупреждава Путин за Генерал Мраз

"Никой руски чиновник не би могъл да си представи, че "Генерал Мраз", който векове наред се е сражавал на страната на Русия, един ден ще премине на страната на онези, които се защитават от Русия. Ще се погрижим това да се случи тази зима, ако Русия продължи да атакува нашата енергийна и отоплителна инфраструктура", каза украинският президент Володимир Зеленски от трибуната на Общото събрание на ООН - и казаното не са празни приказки, ОЩЕ: Украйна не си поплюва: Горят рафинерия на "Лукойл", военен завод и завод, важен за производство на дронове (ВИДЕО)

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Марин льо Пен военна помощ Володимир Зеленски война Украйна
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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