Льо Пен не мисли да изостави Украйна, Зеленски към Путин: Генерал Мраз ще мине на наша страна (ВИДЕО)

Вечният кандидат за президент на Франция Марин льо Пен отново се активизира медийно предвид наближаващите в страната избори за президент - на 18 април и 2 май, 2027 година. Ясно е, че на тях Еманюел Макрон няма да е фактор, защото вече изкара два мандата като президент на страната и не може да се кандидатира отново - а и рейтингът му е много нисък.

Льо Пен ще се бори с други съперници, като доста левия Жан-Люк Меланшон - и понеже реториката им по една от най-важните външнополитически теми в лицето на Украйна доста съвпада, Марин льо Пен търси начин да извади нова теза. Ето я и нея - Франция вече не може да предоставя финансова помощ на Украйна в мащаба, в който е предоставяла досега. Защо - защото френският държавен бюджет е в лошо състояние, публичните финанси на страната като цяло - също. Обаче Льо Пен счита, че Франция трябва да продължи да обучава украински военни и да доставя военна техника и оръжия на Украйна.

💶 “We can no longer afford it”: Le Pen says France cannot continue financially supporting Ukraine at the same level



Marine Le Pen said France can no longer provide financial assistance to Ukraine on the scale it has so far, citing the state of the country’s public finances.



At… pic.twitter.com/AN0q3K8WLb — NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2026

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Говорейки за Русия, Льо Пен каза: "Ние не сме във война с Русия". Украйна обаче пета година е - поредните последствия от това преживя Одеса снощи:

😡 This is how Russian “Banderol” missiles flew right over the heads of Odesa residents today



On the night of September 24, Odesa and the surrounding region became one of the main targets of Russia’s attack.



The strikes damaged a hospital, a school, residential buildings, a… pic.twitter.com/rJoZDZGe50 — NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2026

Зеленски предупреждава Путин за Генерал Мраз

"Никой руски чиновник не би могъл да си представи, че "Генерал Мраз", който векове наред се е сражавал на страната на Русия, един ден ще премине на страната на онези, които се защитават от Русия. Ще се погрижим това да се случи тази зима, ако Русия продължи да атакува нашата енергийна и отоплителна инфраструктура", каза украинският президент Володимир Зеленски от трибуната на Общото събрание на ООН - и казаното не са празни приказки, ОЩЕ: Украйна не си поплюва: Горят рафинерия на "Лукойл", военен завод и завод, важен за производство на дронове (ВИДЕО)

Zelensky revealed Ukraine’s new ally



If Russia once again tries to leave Ukraine without electricity and heating, Kyiv says it will make the winter painful for Russia as well.



Speaking at the UN General Assembly, Volodymyr Zelensky warned that Ukraine would continue striking… pic.twitter.com/VebZkjf1u1 — NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2026