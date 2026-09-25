"Грандиозен скандал": Управляващите пазят външния министър от изслушване за Йотова и Украйна

"Грандиозен скандал петни международния облик на България". С тези думи председателят на парламентарната група на "Демократична България" Надежда Йорданова прекъсна дебатите в Народното събрание и поиска изслушване на външния министър Велислава Петрова-Чамова заради разминаването около българската позиция по съвместната декларация за войната в Украйна.

Поводът е документът, подкрепен от 51 държави в ООН, в който Русия е призована да приеме пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и да започне съдържателни мирни преговори. България е сред държавите, посочени като присъединили се към декларацията, която беше представена в Ню Йорк от върховния представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас.

Йорданова: Искаме да разберем кой казва истината

Още: "Това позорно и малодушно поведение ни обрича на изолация": Мирчев обвини Йотова, че е показала България като наведена и страхлива

Според Надежда Йорданова именно разминаването между казаното от Кая Калас и позицията на президента Илияна Йотова налага парламентът да изслуша външното министерство.

"Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а Йотова казва обратното. Искаме изслушване на министъра на външните работи, за да изясним дали Кая Калас лъже", заяви Йорданова от парламентарната трибуна.

По-рано Йотова заяви, че въпросното изявление не се подписва и че България не е получила възможност да изрази резерви по текста. По думите ѝ направените от българска страна предложения за редакции не са били приети, поради което тя не е участвала в разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН.

В същото време Министерството на външните работи посочи писмено, че България поддържа европейското единство и именно в този контекст се е присъединила към декларацията. От ведомството уточниха, че българската национална позиция не е намерила пълно отражение в документа, а е била представена от Йотова в изказването ѝ пред Общото събрание на ООН. Още: ГЕРБ за поведението на България в ООН: Кандидатът Йотова се разграничи от президента Йотова (ВИДЕО)

Управляващите пазят министъра

Заради казуса от ДБ настояха външният министър или негов заместник да дойде в пленарната зала още днес и да даде обяснения. Искането беше поставено на гласуване и отхвърлено, като парламентарната група на "Прогресивна България" гласува "против", а всички останали групи го подкрепиха, включително ДПС и "Възраждане". За да участва във вота, в залата влезе и Делян Пеевски.

Преди гласуването Йорданова поиска и свикване на председателски съвет, което доведе до прекъсване на заседанието и обявяване на почивка.

След подновяването на заседанието Костадин Ангелов от ГЕРБ също се изказа по темата. Той заяви, че за първи път се срамува да бъде народен представител и обвини парламента, че "се снишава" по въпрос, който според него засяга международния образ на страната. Още: "Многопластовата" дипломация, епизод пореден: България пак (не) подписа декларацията в подкрепа на Украйна

Ангелов призова депутатите да осъзнаят "мисията, която имате в тази зала" и настоя пред народните представители да бъде изпратен заместник на външния министър. Впоследствие беше дадена поредна почивка, а спорът около българското участие в декларацията продължи да държи парламента в напрежение.

Самата декларация е подкрепена от всички 27 държави членки на ЕС и от Европейския съюз като цяло. В нея се изразява солидарност с Украйна, подчертават се принципите на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на държавите и се призовава Русия да приеме прекратяване на огъня и да се ангажира с преговори за мир.