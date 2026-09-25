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Новородено почина часове след раждането в болницата в Тутракан

25 септември 2026, 14:51 часа 644 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Новородено почина часове след раждането в болницата в Тутракан

Новородено бебе е починало часове след раждането в многопрофилната болница в Тутракан, а трагичният случай вече се разследва. Бебето се е родило на 10 септември, като само часове по-късно е регистриран фаталният изход. Родителите са уведомени на следващата сутрин. Под надзора на Окръжната прокуратура в Силистра е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни всички факти и обстоятелства около инцидента.

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Директорът на лечебното заведение д-р Богомил Бойчев потвърди тежката новина и изрази искрени съболезнования към семейството. По думите му цялата медицинска документация вече е предадена на органите на реда.

"Това е един трагичен случай за всички, най-вече за семейството. Надявам се да излезе заключение каква е причината за смъртта, защото от това имаме интерес както близките, така и медицинският екип", коментира той.

Към момента точната причина за смъртта все още не е окончателно установена, като отговорите се очакват от предстоящите експертизи, включително патоанатомичната и съдебномедицинската. Д-р Бойчев подчертава, че подобни инциденти с необясним летален изход са абсолютна рядкост за болницата в Тутракан и досега не са били правени подобни констатации в практиката на екипа. 

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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