Експеримент: В Португалия пускат 30 000 комара, които не хапят

30 000 стерилни мъжки комари ще бъдат пуснати в португалската столица Лисабон в последен опит за ограничаване на азиатския тигров комар, който разпространява денга, зика и жълта треска.

Комарите са стерилни мъжки азиатски тигрови комари, принадлежащи към вида „Aedes albopictus“, и ще бъдат пуснати на свобода в лисабонската енория Алваладе. Те са част от експериментален проект, чиято крайна цел е да намали популацията на азиатския тигров комар

Проектът се фокусира върху този вид комар заради последиците му за общественото здраве, тъй като той може да предава болести като денга, Зика и жълта треска, като рискът възниква, ако комарът ухапе заразен човек и впоследствие предаде патогена на друг човек.

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Това е вторият етап от експеримента. Общо 60 000 комара вече са пуснати в Португалия и това ще бъде последното пускане на този вид насекомо.

Афонсо Морейра, лекар по обществено здраве в здравното звено „Франсиско Джордж“ в Санта Мария, обясни, че тези комари са стерилизирани с помощта на доказана и безопасна техника.

„Когато ги пуснем в райони, където има популация на този комар, те по същество ще се конкурират с мъжките комари, които вече са там - дивите комари“, каза ръководителят на проекта.

Целта е да се оцени дали тази конкуренция намалява размножаването на вида, като се има предвид, че чифтосването със стерилни мъжки не води до потомство. И тъй като само женските се нуждаят от кръв, намаляването на броя на дивите мъжки и възможностите за размножаване би помогнало за контролиране на броя на комарите от този вид, които могат да хапят хора.

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Изследователят обаче подчерта, че в тази първа фаза основната цел е да се разбере как се държат освободените екземпляри, по-специално способността им да се разпръскват и оцеляват в зоната на интервенция.

Ако резултатите от първия етап са положителни, през май се очаква по-нататъшен напредък в изследването, като ще бъде проведено сравнително проучване между районите, където комарът е бил пуснат, и районите, където се прилагат мерки за контрол на заразата.

Афонсо Морейра подчерта, че пускането на стерилни комари е само една от мерките за контрол и заяви, че остава от съществено значение да се продължи с елиминирането на местата, където този вид се размножава.

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